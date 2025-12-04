我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網紅陳昊透過影片還原被綁架經歷。（圖／翻攝自陳昊IG@traderch1559）

▲泰達幣糾紛凌虐案後，警方攻堅逮捕涉案的幫派份子，法院近日裁定本案5名被告，1人續押、4人交保。（圖／中檢提供）

32歲財經網紅兼YouTuber陳昊日前驚曝遭遇綁架搶劫，震驚粉絲圈，他透露上月29日與一名認識半年、長期互動熱絡的「陳姓網友」相約於新北市新莊一間星巴克聊天，本以為是單純的投資交流，沒想到對方竟早已預謀設局，最終被綁架帶走，所有資產包含9萬台幣和17萬顆泰達幣（約新台幣533萬元）都被要求轉出，他也透過影片直言：「台灣治安沒想像中好！」陳昊透露，2人相談近1小時氣氛輕鬆，他甚至分享不少交易邏輯，完全未察覺危機正在逼近，直到對方以「帶了從日本買的禮物」為由邀他到停車場取物，他才一步踏進精心設計的圈套。陳昊回憶當他走進停車場後，突然有2名陌生男子從陰影處猛衝出來朝他頭部重擊，接著噴灑辣椒水，使他瞬間失去反抗能力。隨後3人合力將陳昊架上車，以束帶綑住雙手、膠帶封住雙眼，一路載往荒郊偏僻地點施暴。陳昊在影片中語氣仍顫抖地說：「我這輩子有想過會遇到這種事，但沒想到真的發生，被綁架、圍毆和勒索，太可怕了。」過程中，他只能被動承受辱罵與拳腳攻擊，毫無能力脫身。到達僻靜處後，嫌犯持續恐嚇陳昊，逼迫提供所有虛擬貨幣帳戶資訊，陳昊向來以外匯、加密貨幣投資聞名，並自稱資產破千萬，嫌犯顯然是鎖定其財力才犯案，他被迫在監控下轉出新台幣9萬元現金，並移轉 17 萬顆 USDT 泰達幣（價值約新台幣 533 萬元），直到交易所餘額被洗到見底，才被載到桃園機場附近丟包。事後，陳昊忍痛曝光全身傷痕，並沉痛提醒粉絲：「真的不要以為台灣治安一定很好，出門還是得小心。」案發後，陳昊立刻報警並尋求法律協助，新莊警分局也火速成立專案小組，在新北地檢署指揮下，警方掌握3名涉案者身分，並在不到一天內於新莊與三重地區抓到21歲吳姓男子及23歲李姓男子，2人遭依妨害自由、強盜、傷害等罪羈押禁見，至於設局帶他赴現場的34歲陳姓主嫌則仍在逃，但警方已掌握動向，全力追緝中。遭遇嚴重暴力後，陳昊坦言心裡受到極大衝擊，拍片時仍能看見他語氣緊繃。他表示已立刻搬離原住處，將行蹤保密，同時反省自己對網友過度信任。他提醒所有粉絲，尤其是從事投資的人：「不要因為對方熱情、聊很久就放下心防，尤其牽涉到金錢時更要謹慎。治安不是想像中那麼安全，寧願多懷疑一點，也不要讓自己陷入危險。」影片曝光後，不少網友替他捏把冷汗，也呼籲警方儘速將主嫌逮捕。