▲泰國南部嚴重淹水，救援團隊努力運送物資。（圖／翻攝自影片）

泰國南部洪災災情持續擴大，當局最新統計顯示，累計死亡人數已上升至 267 人，成為近年最嚴重的區域性災害之一。面對災情延燒，中央政府宣布啟動多項簡化救助措施，以加速協助受影響家庭。泰國衛生部透露，死亡病例中有 142 人來自合艾地區，當地因地勢低窪與雨勢集中，災情尤為嚴重。當局強調，目前仍有多支救援隊深入受困區域，持續搜救失聯者並協助撤離。災情影響之下，泰國防災與減災署的官方網站在12月3日一度因流量暴增而癱瘓，使南部災民的救濟金登記作業全面卡住，造成大量民眾無法完成登記。政府隨後公開致歉，強調會檢討系統問題，避免同樣狀況再度發生。為確保災民能盡快獲得支援，內閣緊急通過新的申領程序，災民僅需持身分證即可完成救濟金申請，不再需要經過社區諮詢程序。官員表示，此舉可大幅縮短審核時間，讓補助更快到位。除了金援外，政府亦宣布將提供兩至三個月水費豁免措施，協助災民減輕生活負擔。相關部門已著手與地方自來水公司協調，確保各受災區能在最短時間內落實減免。泰國政府表示，後續仍將視天候與水勢變化調整救災策略，並呼籲南部民眾留意官方氣象預報及疏散通知，以最大限度降低災害風險。