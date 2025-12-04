我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣大學近日傳肺結核個案接觸事件，不少學生收到通知，需要參加X光、抽血等檢查，檢查更辦在期末周，引發學生抱怨。台大表示，配合衛生主管機關規定辦理，防疫措施涉及個資故不便說明細節。根據疾管署資料，從感染後6～12個月是病程繼續進行到肺結核的最危險期，但若被感染終其一生均可能為一潛在發病源。結核病初發病大約95％的人會因自身的免疫力而未發病（即潛伏結核感染），但會有終身再活化的潛在危險，如日後因外在再感染而發病。社群平台「Dcard」1日出現學生討論收到「肺結核接觸者」標準，內容提到必須在下週時間完成檢查，並且為強制檢查，當天無法到現場必須自行拿轉介單去醫院。有學生留言自己在日本、歐洲交換卻也收到，不少人抱怨在期末周檢查，實在擾民。依據校園結核病處理實務，接觸者匡列後，會安排衛教說明會，並在說明會前發出「接觸者檢查通知書」，學生配合疫調提供相關資料，包含主選修課程、社團人員名單、住宿等。台大表示，配合衛生主管機關的規定進行肺結核相關防疫措施，包含X光檢查、IGRA抽血、衛教講座等，因防疫措施涉及個資故不便說明細節。