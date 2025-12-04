2025整年補財庫最佳時機就在今（4）天！今12月4日是農曆十月十五「下元節」，也是水官大帝聖誕，是消災解厄、轉運、補財庫的大吉日。《NOWNEWS今日新聞》整理水官大帝聖誕疏文、怎麼拜、怎麼說與習俗，讓讀者一次掌握。
Q：三界公是誰？
A：「三界公」是道教中對三官大帝的俗稱，祂們分別是掌管天界、賜福的「天官大帝」，農曆一月十五的上元節是天官大帝聖誕；掌管地界、赦罪的「地官大帝」聖誕在農曆七月十五的中元節；而掌管水界、解厄的「水官大帝」聖誕則在農曆十月十五的下元節。
Q：水官大帝聖誕疏文怎麼寫？
A：昊天歸宗道院曾分享，家宅用的「下元水官大帝聖誕 疏文」提供讀者參考：
恭祝 下元水官大帝聖誕 疏文
伏 以
中華民國 年十二月四日歲次乙巳年十月十五日恭逢
下元五氣解厄水官金靈洞陰大帝暘谷帝君法流遠洽天尊聖誕之良辰吉日
弟子○○○ 本命生於○年○月○日○時生
宅居蓬萊寶島臺灣省○○縣市○○鄉鎮○○村里○○路○號
謹具香燈果品 齋蔬妙供 泉臺上寶禮
並恭修疏文一封 誠心誠意 拈香敬獻於
下元五氣解厄水官金靈洞陰大帝暘谷帝君法流遠洽天尊 寶闕下曰
洞陰大帝壽無疆
瑞氣祥光照四方
消災解厄福澤廣
甘露宏施降吉祥
茲恭逢天誕佳期 弟子及闔家人等 在此焚香化疏恭祝
下元水官洞陰大帝聖壽無疆 並祈俯納微儀 臨宅庇蔭 伏願尊駕 默佑民等闔家平安 萬事如意 四時有慶 八節無災 事業順利 財源廣進 家道興旺 納福迎祥
恭此
上奉 伏望
天尊朗鑒
天運歲次 乙巳 年 十 月 十五 日 吉 時
弟子 叩謝
暨闔家人等 神恩
焚香百拜具疏上申
Q：水官大帝怎麼拜？怎麼說？
A：民俗專家廖大乙曾建議，可以在水官大帝生日當天、或是前後3天，到供奉三官大帝的大廟，或是在自己家門口拜拜，因為水官大帝主管水，要以「補水庫」為主，水庫指的是我們一生需周轉與急用的錢財，每年都補水庫，來年財運會更亨通。
拜水官大帝補財庫步驟：
1. 將供品擺放案桌後，再向求水官大帝補水庫。
2. 可以這樣和水官大帝祈求，「奉香拜請OO宮水官大帝在上、案上諸神佛在上。弟子／信女OOO於民國OO年OO月OO日吉時出生，現居OOO，於今日良辰吉時祈求為弟子辦理補水庫事宜，祈請明察鑒納，將無形財化為有形財，助弟子一臂之力得以人間事業圓滿，並能行有餘力、建功造德答叩天恩。謹此，再三叩拜。」
3. 稟報完後，再擲筊請示是否可以化寶燒紙錢，如果是聖筊就將蓮花、紙錢、元寶、功德單一併燒化就可以了。
拜水官大帝補運步驟：
1. 如果今年過得不順遂，可將姓名、地址和祈求事項寫在紅紙上成疏文，再於金爐燒化。
2. 如果家庭不平靜，可到金紙店買自己生肖的紙紮，在燒化金紙和疏文時一併燒化。
Q：下元節拜水官大帝供品要準備什麼？
A：命理專家楊登嵙老師表示，拜水官大帝可以準備以下供品：
1. 壽麵、蛋糕、甜湯圓3碗、清茶3小杯。
2. 5種水果，圓形的最好，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，台語諧音為「招你來旺」。
3. 龍眼乾，黑色的果肉在五行中屬水，「水」為財，有生財之意；龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。
4. 五色金，天金、頂極金、壽金、刈金、福金。
Q：下元節習俗與禁忌有哪些？
A：提到下元節的習俗，第一個要提的必然是祭拜水官大帝，其次則是祭祖。北方人會在這天吃豆沙包，南方人則會吃糍粑，就是不包餡的客家麻糬。
在禁忌部分，楊登嵙老師指出，下元節水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動，所以，下元節唯一的禁忌就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。
資料來源：昊天歸宗道院、楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
A：「三界公」是道教中對三官大帝的俗稱，祂們分別是掌管天界、賜福的「天官大帝」，農曆一月十五的上元節是天官大帝聖誕；掌管地界、赦罪的「地官大帝」聖誕在農曆七月十五的中元節；而掌管水界、解厄的「水官大帝」聖誕則在農曆十月十五的下元節。
A：昊天歸宗道院曾分享，家宅用的「下元水官大帝聖誕 疏文」提供讀者參考：
恭祝 下元水官大帝聖誕 疏文
伏 以
中華民國 年十二月四日歲次乙巳年十月十五日恭逢
下元五氣解厄水官金靈洞陰大帝暘谷帝君法流遠洽天尊聖誕之良辰吉日
弟子○○○ 本命生於○年○月○日○時生
宅居蓬萊寶島臺灣省○○縣市○○鄉鎮○○村里○○路○號
謹具香燈果品 齋蔬妙供 泉臺上寶禮
並恭修疏文一封 誠心誠意 拈香敬獻於
下元五氣解厄水官金靈洞陰大帝暘谷帝君法流遠洽天尊 寶闕下曰
洞陰大帝壽無疆
瑞氣祥光照四方
消災解厄福澤廣
甘露宏施降吉祥
茲恭逢天誕佳期 弟子及闔家人等 在此焚香化疏恭祝
下元水官洞陰大帝聖壽無疆 並祈俯納微儀 臨宅庇蔭 伏願尊駕 默佑民等闔家平安 萬事如意 四時有慶 八節無災 事業順利 財源廣進 家道興旺 納福迎祥
恭此
上奉 伏望
天尊朗鑒
天運歲次 乙巳 年 十 月 十五 日 吉 時
弟子 叩謝
暨闔家人等 神恩
焚香百拜具疏上申
A：民俗專家廖大乙曾建議，可以在水官大帝生日當天、或是前後3天，到供奉三官大帝的大廟，或是在自己家門口拜拜，因為水官大帝主管水，要以「補水庫」為主，水庫指的是我們一生需周轉與急用的錢財，每年都補水庫，來年財運會更亨通。
拜水官大帝補財庫步驟：
1. 將供品擺放案桌後，再向求水官大帝補水庫。
2. 可以這樣和水官大帝祈求，「奉香拜請OO宮水官大帝在上、案上諸神佛在上。弟子／信女OOO於民國OO年OO月OO日吉時出生，現居OOO，於今日良辰吉時祈求為弟子辦理補水庫事宜，祈請明察鑒納，將無形財化為有形財，助弟子一臂之力得以人間事業圓滿，並能行有餘力、建功造德答叩天恩。謹此，再三叩拜。」
3. 稟報完後，再擲筊請示是否可以化寶燒紙錢，如果是聖筊就將蓮花、紙錢、元寶、功德單一併燒化就可以了。
拜水官大帝補運步驟：
1. 如果今年過得不順遂，可將姓名、地址和祈求事項寫在紅紙上成疏文，再於金爐燒化。
2. 如果家庭不平靜，可到金紙店買自己生肖的紙紮，在燒化金紙和疏文時一併燒化。
A：命理專家楊登嵙老師表示，拜水官大帝可以準備以下供品：
1. 壽麵、蛋糕、甜湯圓3碗、清茶3小杯。
2. 5種水果，圓形的最好，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，台語諧音為「招你來旺」。
3. 龍眼乾，黑色的果肉在五行中屬水，「水」為財，有生財之意；龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。
4. 五色金，天金、頂極金、壽金、刈金、福金。
A：提到下元節的習俗，第一個要提的必然是祭拜水官大帝，其次則是祭祖。北方人會在這天吃豆沙包，南方人則會吃糍粑，就是不包餡的客家麻糬。
在禁忌部分，楊登嵙老師指出，下元節水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動，所以，下元節唯一的禁忌就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。
資料來源：昊天歸宗道院、楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。