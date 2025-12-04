我是廣告 請繼續往下閱讀

《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」登場，總統賴清德以特邀貴賓身分接受視訊專訪，在台灣時間今（4）日凌晨播出。談起解放軍攻台時間表，賴清德表示，大家必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。自2011年首度舉辦以來，「DealBook Summit」已是國際最具影響力的政經論壇之一，由《紐約時報》知名財經記者Andrew Ross Sorkin主持，以深度訪談與跨領域交流聞名，旨在促成各界領袖對話、分享對全球局勢之見解及分析。總統賴清德以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪，在官方公布的峰會嘉賓陣容中，賴清德被放在主論壇（Mainstage）首位，官網更以台灣總統（President of Taiwan）稱呼，突顯台灣在國際政治議程中的備受重視，以及賴總統作為國際社會民主國家重要領袖之一的地位。主持人詢問，中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力，賴清德也提到北京正在加速為可能的入侵行動做準備，「您認為北京現在的時間表是什麼？」賴清德回應，大家必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。賴清德提到，他除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。賴清德認為，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。賴清德也說，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此，台灣提出國防特別預算、強化國防力量，同時，台灣也與民主陣營站一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。若中國入侵台灣，美國會有多大機會協防台灣？賴清德說，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但台灣非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝前總統雷根提出對台灣的六項保證，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。賴清德進一步說，總統川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。「DealBook Summit」峰會於美東時間12月3日在紐約舉行，本屆講者包括以色列總理Benjamin Netanyahu、美國財政部長Scott Bessent、加州州長Gavin Newsom、Palantir總裁Alex Karp、Turning Point USA執行長暨董事長Erika Kirk等人。DealBook Summit長期以商業、科技、金融與國際政治議題為核心，每年皆匯聚全球最具影響力的決策者，深入探討重大國際議題，包括全球供應鏈重組、科技與AI發展趨勢、地緣政治變動、國際金融市場展望新創產業與內容創作新趨勢等，其開放式對談形式與國際級嘉賓陣容，不僅促成跨領域深化交流，也使峰會成為觀察全球局勢的重要指標。