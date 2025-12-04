7-11迎接聖誕節加上雙12購物節，提早開跑咖啡優惠，今（4）日起門市有特選美式、特選拿鐵買2送2，還有黑糖珍珠撞奶買2送2，APP行動隨時取則有寄杯咖啡買12送12；全家門市有特濃拿鐵加14多喝一杯，還有原茶／奶茶買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月2日至12月7日
◾特選美式買2送2 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品拿鐵買2送2 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品美式買2送2 ，5折（原價100元、特價50元）
◾茶凍／蜂蜜系列指定飲品買1送1
可選冰鑲花茶凍金焙烏龍、冰茶凍梔子花青茶、冰甜杏凍金焙烏龍、冰輕烏龍茶凍、冰蜂蜜金焙烏龍
📍APP｜12月3日至12月12日
◾特大杯濃萃美式買12送12，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵26杯1212元，6.2折（原價75元、特價47元）
◾特大杯厚乳拿鐵23杯1212元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶32杯1212元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青36杯1212元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾特選美式／特選拿鐵26杯1212元，5.8折（原價80元、特價47元）
📍APP｜12月7日至12月9日
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾珍珠焙火烏龍4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香鑽水果茶4杯190元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾熱經典好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月3日起至12月7日
◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯仙女紅茶加10元多一杯，6折（原價40元、特價25元）
📍門市｜11月26日至12月9日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜12月5日起至12月7日
◾WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC南非國寶茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾農心 辣白菜泡菜拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾樺達 硬喉糖檸檬薄荷買1送1，5折（原價42元、特價21元）
📍APP｜11月26日至12月9日
◾大杯拿鐵6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾6杯199元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6折（原價110元、特價66元）
📍APP｜11月26日至12月9日
◾膠囊茶機40元系列買5送5，5折（原價40元、特價20元）
品項：五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶
◾膠囊茶機55元系列買5送5，5折（原價55元、特價28元）
品項：五窨茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶
資料來源：7-11、全家
