菜刀是廚房內必備的廚具，而菜刀設計百百種，過去就有民眾發現一款菜刀底部有「一整排小洞孔」，讓他不解背後用途。對此，廚刀品牌ARCOS阿科斯、INSIGHT過去都曾說明，菜刀洞孔設計許多人誤會只是裝飾，但其可以減少摩擦，讓食物不會沾黏在刀刃上，在使用時可以更平滑地切斷食材，可說相當實用。
菜刀底部為何多一排洞？正解意外曝光：超實用
過去有國外網友在社群平台「Reddit」發問，表示一直以來都十分好奇，為何有些菜刀上邊緣都會有洞的設計，「這樣是比較好切東西，還是有其他作用？還是純粹好看而已？」
問題曝光後，瞬間引來內行人給出答案，「它可以防止東西吸住刀片」、「濕的、黏黏的東西，切的時候不會黏在刀刃旁邊」、「我有一個，切東西會比較好用」。
菜刀洞孔設計原理曝光！廠商證實：解決沾黏煩惱
據了解，目前市面上一款日式廚刀「三德刀」部分款式就有小洞孔設計，三德意思代表有三種優點，是一把完美處理肉類、菜類和魚類，集三功能為一身的萬用刀具，而三德刀部分款式十分好辨別，其最大特色在於它底部的氣孔設計。
過去西班牙刀具品牌「ARCOS阿科斯」曾說明，有些食材因為濕黏容易與菜刀黏在一起，不得已情況下只能用手撥開。但三德刀在設計上有一排凹槽，民眾在切割食材時，能形成一條空氣帶，讓食材不易沾黏在刀刃上，解決「黏踢踢」的烹飪問題。
菜刀洞孔用途太神！廠商揭「3優勢」：幫助很大
過去中國廚刀品牌「INSIGHT」特別解釋，菜刀上加入洞孔不僅是一種裝飾，在設計上除了美觀以外，主要有「3大優勢」。其一是「減少摩擦」，菜刀上的孔可以減少切割過程中的摩擦，當刀切斷食物時，刀片和食材間的表面張力會產生阻力，這些孔會形成氣穴，有助於最大限度地減少這種阻力，從而實現更平滑的切割。對處理起司或水果等黏性食物時特別有效。
其二則是「減輕重量」，孔的設計有助於減輕刀整體重量，讓製造商可以製造更輕、更容易操作的刀具；其三則是「改善平衡」，帶孔的刀具可以將重量重新分配到手柄上，以此幫助改善平衡，讓使用上手感更舒適，並在切割時可以更好地控制。
雖然有菜刀設計洞孔有許多益處，但使用上還是有缺點，INSIGHT指出，添加洞孔會減少刀片中的金屬量，可能會隨著時間的推移影響其強度，特別是在用於砍骨頭或切硬蔬菜等時，且在清潔時要更小心，避免食物顆粒卡在洞孔或凹槽內。
資料來源：ARCOS阿科斯、INSIGHT
