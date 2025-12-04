我是廣告 請繼續往下閱讀

外媒報導，台美關稅談判提到將透過協助美方訓練半導體人才。但行政院經貿辦總談判代表楊珍妮在立法院質詢明確反駁，台灣沒有答應美方要協助訓練技術人員，「現在沒有談到這些」；國發會主委葉俊顯也提到，「這應該不會是談判條件」。但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則強調「毫無疑問地，他們（台灣）將會負責訓練美國當地的勞工」，直接打臉我國官員。台美關稅談判進入最後文書交換階段，外媒報導，台灣對美投資金額上看4,000億美元（約新台幣12.5兆元），並提到將透過協助美方訓練半導體人才，換取更低關稅。立法院1日安排經濟部及國發會針對「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，邀請楊珍妮、葉俊顯及經濟部長龔明鑫出席。面對台美談判涉及台灣對美國投資金額據報導將會介於日本、韓國之間，也就是3000億美元至4500億美元，甚至包括台積電先前去美國投資1650億美元。楊珍妮今（1）日在立法院備詢時澄清，4,000億美元數字為外界揣測，投資金額尚未議定。龔明鑫補充，對美投資不會是政府的財政支出，而是以「台灣模式」推動對美投資，也就是企業考量貼近客戶、有訂單潛力而自主對美投資，並由台、美政府協助。另外，有媒體報導，台灣將會幫助美國訓練半導體人才，作為關稅談判條件之一。葉俊顯表達，「這應該不會是談判條件」後，楊珍妮又再次強調沒有談到這些，「他們剛剛已經表述了這個金額議定，而且並沒有說訓練他的勞工是談判...關稅減讓的一部分，我們現在沒有談到這些。」但是當盧特尼克受訪時所透露訊息，都有台灣官員相互有出入。其中，針對金額他認為，台積電已經在承諾要在美國投資1000億美元，再加上美光（Micron）、德國儀器（Texas Instruments），可以上看3000億美元，「我想我們跟台灣的合約，將可以更加龐大。」值得一提的是，他對於台灣赴美資金額，並未明確表示是否已包括台積電亞利桑那州先進製程的投資額。當被問到訓練勞工是否納入談判內容，他回應，目前不方便透露過多的細節。但他特別強調：「毫無疑問地，他們（台灣）將會負責訓練美國當地的勞工。」