富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞昨（3）日到高雄錄製運動競技實境《最強的身體》，怎料跑步沒多久，便引發腳踝舊傷，造成大腿肌肉抽筋，南珉貞當場送至醫護站急救，事後深夜她於社群Threads報平安，目前積極針灸和物理治療，「為了治好腳踝的傷勢，我真的全力以赴」，而《NOWNEWS今日新聞》記者也關心其現況，南珉貞經紀人表示：「這幾天她大腿還會有一點肌肉痠痛，但請大家不要太擔心，整體恢復狀況良好，預計不會影響到接下來的工作安排。」而她也在社群上報平安，要粉絲幫她加油！
南珉貞雙腿動不了！急救痛苦掩面惹心疼
南珉貞昨至高雄參與《最強的身體》錄製，大太陽下，她跟著參賽者們熱情開跑，活力滿分、魅力四射，不過跑步沒多久，南珉貞肌肉使用過度，導致大腿抽筋、不能動，當下直接送至醫護站治療，見她躺在床上，用手掩住臉部，防護員正幫她舒緩大腿不適，疼痛程度可想而知。
活動結束後，南珉貞昨深夜寫下受傷情景，「練習的時候做深蹲後，我的腳踝就有點疼，所以其實有些擔心」，不過看到許多粉絲打氣加油，不服輸的企圖心加劇，「我開始努力地練習跑步， 甚至想試試看自己的極限！不過我知道自己的身體狀態還不是最巔峰的樣子，想變得更強！」
南珉貞肌肉抽筋！經紀人曝未來工作動向
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者關心南珉貞現況，其經紀人表示：「昨天參加節目錄製時，為了避免過度使用原本受傷的腳踝，身體自然用到了更多大腿肌群，造成大腿肌肉抽筋。這並不是新的受傷，也不是舊傷復發，只是代償造成的肌肉過度使用。」當下防護員已緊急處理，沒有大礙。
南珉貞經紀人透露，其大腿還會肌肉痠痛，「不過整體恢復狀況良好，預計不會影響到接下來的工作安排。醫生的建議是能休息時就盡量休息」，並轉述南珉貞的自我打氣：「製作單位和球隊都有一直關心我的傷勢狀況，也真的非常感謝大家的在意與支持。我會好好照顧自己，請大家放心！」
🔺資料來源－
南珉貞Threads、2S SPOTAINMENT
🔺看更多－
李晧禎回鍋富邦！披上戰袍重見隊友 慈妹哭瘋、南珉貞嚇到飆鄉音
阿崔變心了！私下送李晧禎棒棒糖 南珉貞看到臭臉嗆：你在幹嘛？
