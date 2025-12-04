我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣大學近日傳肺結核個案接觸事件，有校內學生收到多次通知，需要「接受衛教、X光及抽血檢查」並指定檢查日期，引發民怨，台大稱是配合衛生主管機關規定辦理，防疫措施涉及個資故不便說明細節；台北市衛生局今（4）日證實，確實有確診個案但非近期，匡列人數仍在確認中。根據了解，通知信提到X光、抽血等檢查時辦在期末週，讓學生不滿表示「期末週也太擾民」，台大表示是配合衛生主管機關的規定，進行肺結核相關防疫措施，包含X光檢查、IGRA抽血、衛教講座等，因防疫措施涉及個資故不便說明細節。台北市衛生局疾病管制科長張惠美今天證實，該場域確實有確診個案，但非近期個案，依傳染病防治法匡列相關人，目前匡列人數仍在確認中，已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上的接觸者，呼籲有接到接觸者檢查通知者，一定要依規定檢查，若有潛伏結核感染，衛生單位會轉介醫療單位接受預防性治療，降低日後發病機率。根據疾管署資料，從感染後6～12個月是病程繼續進行到肺結核的最危險期，但若被感染終其一生均可能為一潛在發病源。結核病初發病大約95％的人會因自身的免疫力而未發病（即潛伏結核感染），但會有終身再活化的潛在危險，如日後因外在再感染而發病。