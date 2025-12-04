我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北蘇門答臘與周邊地區亦持續受到惡劣天候影響，豪雨引發多起山崩與土石流。（圖／翻攝自VietnamNet）

東南亞國家如印尼、泰國和馬來西亞近日遭逢強烈季風雨襲擊，多地災情頻傳，嚴重水災讓整個街道像巨型的游泳池。從社群平台上流傳的影片顯示，印尼亞齊省居民近期不得不涉入胸口高的洪水，艱難地沿著被淹沒的道路前行，顯示當地受災情況極為嚴峻。根據印尼地方媒體報導，豪雨在蘇門答臘島連續數日肆虐，多個低窪地區迅速遭洪水淹沒，使部分村落交通中斷，大量民眾受困家中。救援單位正以橡皮艇與臨時船隻協助疏散。自11月24日以來，北蘇門答臘與周邊地區亦持續受到惡劣天候影響，豪雨引發多起山崩與土石流，造成道路坍塌、橋樑受損，部分城鎮面臨長時間停電與通訊中斷。印尼當局表示，極端降雨造成的大規模災害已造成 708 人罹難，另有 504 人下落不明。搜救團隊仍在多個區域持續搜尋，但因部分地區積水仍深、土石不穩，行動進度受到限制。氣象單位指出，印尼與東南亞鄰國目前正處於年度西南季風末段與東北季風前期交會的雨季，白天高溫後的午後暴雨原屬常態，但今年雨勢集中且異常猛烈，使多地迅速出現瞬間洪患。專家提醒，未來數週降雨仍會持續，可能引發額外水患與土石流風險。政府呼籲民眾密切留意警報，並在必要時配合撤離，以保障自身安全。