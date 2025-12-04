氣象粉專「天氣風險」分析師薛皓天表示，今（4）日來到氣溫最低的時刻，局部地區有出現攝氏12度低溫機會，明（5）起東北季風減弱，週末回溫且天氣穩定，不過下週一又有另一波東北季風南下，北東迎陰雨天氣，且氣溫下降。不過明顯降溫時刻在下週六（13日），冷空氣強度比這波更強，空曠處及近山區下探10度。
最冷時刻到了！今下探12度低溫
薛皓天預報指出，今（4）日受乾冷空氣影響，清晨至上午明顯感受到有偏涼至寒冷的感覺，北、東部維持陰時多雲天氣，局部偶零星雨，新竹以南為多雲到晴天氣，新竹及花蓮以北地區白天高溫在20度以下，感受寒冷；中部高溫約22~24度，有涼意；南部高溫約23~25度，有暖意。
西半部夜晚至明晨受輻射冷卻影響，平地空曠處局部有12~14度機會，日夜溫差大；北部空曠處及近山區夜間低溫也有13~15度，市區低溫約16~18度，本波冷空氣仍未達大陸冷氣團標準。
明日各地天氣型態與週四大致相同，迎風面北海岸、東北角及東半部仍有短暫陣雨，大台北局部偶有零星飄雨。氣溫方面隨大陸高壓強度逐漸減弱，各地高溫可提升1~2度，整體感受仍偏涼到冷。尤其夜間清晨溫度仍低，另外西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。
週末迎接好天氣！西半部留意早晚溫差大
薛皓天提到，週末高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區逐漸有涼光露臉，轉多雲時晴天氣，其餘各地維持晴到多雲天氣。週日天氣在進一步轉好，東半部也有陽光露臉機會，降雨也較零星。
氣溫方面，週末兩天會逐步回升，北部高溫約23~26度，中南部高溫約25~28度，各地日夜溫差仍明顯，西半部要注意有10度左右溫差，夜晚清晨氣溫低感受較冷，白天時間感受舒適到有暖意。
下週一北東轉雨 下週六更猛冷空氣襲台
薛皓天提醒，下週一另一波東北季風南下，水氣增多，北、東部再次轉陰雨天氣，且氣溫下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣。下週二高壓中心出海減弱，漸轉偏東風環境，迎風面基隆以南至台東維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲。
下週三轉高壓迴流偏東風環境並持續至下週五，期間各地大致為晴到多雲天氣。白天氣溫皆偏暖，由北至南高溫約25~30度，不過西半部持續有輻射冷卻影響，各地日夜溫差仍大。
薛皓天說，下週六東北季風再次增強南下，有微弱鋒面快速空過，中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲。下週日有中高層雲系通過，各地為多雲到陰天氣，嘉義以北及東部都有短暫陣雨機會，南部降雨機會較低。
本波冷空氣強度較強，不過通過時間快，下週六各地氣溫會明顯下降，平地低溫約15~17度，空曠處及近山區有10~13度機會。達大陸冷氣團等級機會仍低，不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk
我是廣告 請繼續往下閱讀
薛皓天預報指出，今（4）日受乾冷空氣影響，清晨至上午明顯感受到有偏涼至寒冷的感覺，北、東部維持陰時多雲天氣，局部偶零星雨，新竹以南為多雲到晴天氣，新竹及花蓮以北地區白天高溫在20度以下，感受寒冷；中部高溫約22~24度，有涼意；南部高溫約23~25度，有暖意。
西半部夜晚至明晨受輻射冷卻影響，平地空曠處局部有12~14度機會，日夜溫差大；北部空曠處及近山區夜間低溫也有13~15度，市區低溫約16~18度，本波冷空氣仍未達大陸冷氣團標準。
週末迎接好天氣！西半部留意早晚溫差大
薛皓天提到，週末高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區逐漸有涼光露臉，轉多雲時晴天氣，其餘各地維持晴到多雲天氣。週日天氣在進一步轉好，東半部也有陽光露臉機會，降雨也較零星。
氣溫方面，週末兩天會逐步回升，北部高溫約23~26度，中南部高溫約25~28度，各地日夜溫差仍明顯，西半部要注意有10度左右溫差，夜晚清晨氣溫低感受較冷，白天時間感受舒適到有暖意。
薛皓天提醒，下週一另一波東北季風南下，水氣增多，北、東部再次轉陰雨天氣，且氣溫下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣。下週二高壓中心出海減弱，漸轉偏東風環境，迎風面基隆以南至台東維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲。
下週三轉高壓迴流偏東風環境並持續至下週五，期間各地大致為晴到多雲天氣。白天氣溫皆偏暖，由北至南高溫約25~30度，不過西半部持續有輻射冷卻影響，各地日夜溫差仍大。
薛皓天說，下週六東北季風再次增強南下，有微弱鋒面快速空過，中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲。下週日有中高層雲系通過，各地為多雲到陰天氣，嘉義以北及東部都有短暫陣雨機會，南部降雨機會較低。
本波冷空氣強度較強，不過通過時間快，下週六各地氣溫會明顯下降，平地低溫約15~17度，空曠處及近山區有10~13度機會。達大陸冷氣團等級機會仍低，不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk