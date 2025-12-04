我是廣告 請繼續往下閱讀

美國空軍一架F-16C戰機，當地時間3日在南加州墜毀，機身燒的焦黑，不過所幸飛行員在墜地前就已彈射逃生，沒有造成人員死亡。綜合《美聯社》等外媒報導，美國加州週三發生一起航空事故，當地時間上午10點45分左右，一架隸屬於美國空軍的F-16C戰機，不知何故，在執行訓練任務時突然墜毀，機師即時透過座椅彈射逃生，送醫後情況穩定。從現場目擊者拍攝的影片可以看到，機師在戰機墜毀前已打開降落傘，整起事件仍在調查中。報導指出，戰機墜毀後一度引起火勢，消防人員獲報趕到現場滅火，破碎的機身幾乎已燒得焦黑。內華達州奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base in Nevada）事後發布聲明證實，這架F-16「戰隼」戰鬥機隸屬於美國空軍「雷鳥飛行表演隊」（Thunderbirds demonstration squadron），在加州管制空域執行訓練任務時墜毀，掉在南加州一處乾燥的沙漠。