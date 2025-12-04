中國女演員董立範（董立范）近日被瀋陽某墓園的工作人員證實，已在2020年過世，享年56歲。據悉，董立範因病離世，家屬低調舉行葬禮，沒對外公開，才導致她死訊藏了5年之久。而董立範生前演過張藝謀電影《活著》、《幸福時光》，豐腴的體態讓她經常演出貴婦類型的角色，更被因此封為「富婆專業戶」。但董立範其實命運坎坷，曾遭男友騙錢，人財兩失。
董立範死訊藏5年才曝光 墓園工人證實2020年離世
據陸媒《紅星新聞》報導，董立範被墓園工作人員證實，下葬在瀋陽某墓區，墓碑上刻著2020年12月8日，還放上她的照片，外界這才得知她早已過世5年了。據悉，董立範是因病過世，加上中國當時正值新冠肺炎疫情封鎖期間，因此葬禮未公開舉行，家屬也沒特別發布消息，所以才無外人發現。
董立範拍過2部張藝謀電影 被封「富婆專業戶」
而董立範生前在多部電影、電視劇中演過綠葉配角，張藝謀的《活著》、《幸福時光》都有她的身影。黃渤主演的喜劇片《瘋狂的賽車》董立範也在裡面飾演一名「肥婆」，並憑藉該片為人所知，人氣逐漸攀升。由於董立範體態豐腴、外型跋扈，經常出演富婆類角色，因此也收穫「富婆專業戶」的封號。
董立範遺作海報藏玄機 早將她名字畫白框
董立範的死訊曝光後，也有人發現她的遺作、2023年才上映的電影《夢想森林》海報中，有特地將她的名字畫上白框，當時粉絲不理解其中含意，如今才恍然大悟，原來劇組是透過這種方式，默默公開董立範的死訊。
董立範人生坎坷 昔遭男友騙錢人財兩失
而董立範雖然是「富婆專業戶」，但她的真實人生其實頗為坎坷，國中畢業的她沒繼續升學，小小年紀就進到工廠打工。後來董立範自己苦練聲樂，在業餘演出中被發現，這才進了瀋陽歌舞團，跟著一起到處表演；她在許多劇團、舞蹈團都待過，進入演藝圈後也都只演出配角，咖位並沒有多高。
董立範生前也沒有結婚，很少提及感情，只有一次受訪時罕見透露，曾被前男友騙走5萬人民幣（約22萬台幣）。當時董立範人財兩失，相當崩潰，疑似也因此是受到打擊，之後再也沒談戀愛，也對結婚失去嚮往，因此她過世前一直都是單身。
資料來源：微博、百度百科
