美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊左投波伊德（Matthew Boyd）今（4）日在美國棒球Podcast 節目《Foul Territory》中透露，自己將代表美國隊參與明年3月的WBC世界棒球經典賽，成為明年經典賽美國隊的第7名選手，而波伊德生涯對戰大谷翔平表現出色，也被譽為「大谷殺手」
波伊德參戰經典賽 生涯對戰大谷紀錄出色
本季自守護者隊轉戰小熊的波伊德，共出賽31場，繳出14勝8敗、防禦率3.21的成績。大谷翔平生涯對戰波伊德16打數中僅敲出3支安打、1發全壘打、吞下4次三振，生涯對戰打擊率僅1.88，若美國隊在經典賽交手日本隊，波伊德也將成為對付大谷翔平的武器之一。
美國來勢洶洶 盼奪經典賽冠軍
波伊德在《Foul Territory》中提到自己在幾週前接到美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）的電話，同時也坦言代表美國隊出賽，是他自己知道自己想要做的事，「能夠代表自己國家出賽的機會，很難能可貴，我很開心能夠獲得這麼多的機會，也很慶幸可以參賽。」
在波伊德宣布參戰經典賽後，目前美國隊已有7名選手，其餘包含「法官」賈吉（Aaron Judge）、國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）、水手重砲捕手勞雷（Cal Raleigh）、皇家明星游擊手小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）以及台美混血好手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）
資料來源：《體育報知》
