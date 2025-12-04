我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三重區5月11日發生一起祖孫三代滅門血案，心狠手辣的24歲張泓毅因感情及金錢等問題，殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子及3歲繼子。案經國民法官一審後，被依殺人罪判處3個死刑。然而，此判決卻引起張泓毅律師團的不滿上訴。昨（3日）高等法院首度開庭，張泓毅表示並無和解意願，其律師則痛批一審審判長向國民法官說「可以睡覺」，更將多達1030張屍體照放在卷內，影響國民法官的判斷。案件起源於，陳姓一家大女兒因多日聯繫不上母親報警，警方會同消防人員及鎖匠開門，發現3具遭到棉被及被單包裹的屍體。而張泓毅則在案發後一路從事發地點逃到台中某間日租套房，於12日遭到警方逮捕。經警方調查發現，發現張泓毅於期間內將岳母及妻子的財物搜刮，甚至盜領存款並用信用卡換取現金玩線上博弈。而張泓毅從逃亡到被逮進警局，一路帶著一隻愛犬「糯米」，引發外界揣測。張泓毅被逮後坦承犯行，被新北地檢署依殺人、故意殺害兒童、行使偽造私文書及準私文書、詐欺取財、違反個資法等罪嫌起訴。案經國民法官一審，張泓毅被依殺人罪判處3個死刑，其對量刑並無意義，但律師團仍選擇上訴。昨（3日）高等法院二審開庭，張泓毅表示對於法官判決無意見，但無意願和被害人家屬和解。此外，張泓毅的律師團也當庭表示，一審審判長有多處不當、違背程序及法令的情形。他提到，審判長曾對國民法官說「可以睡覺」、「可以閉眼不看證據」等語，且還將多達1030張兒童屍體的照片放在卷內，試圖影響判決，明顯違反裁判原則。律師強調，張泓毅殺人時不具有計畫性，非屬於犯罪最嚴重之罪，且精神報告鑒定顯示有教化可能，請求法官給予改判。