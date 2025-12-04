我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人陳為民日前怒批台灣測速跟疾病似的快速增加，比軍事基地和監獄密度都高。根據內政部統計，台灣共設置1809處測速照相設備，前三名高分別為新北、台中、屏東，違規超速開罰最高則在台北、桃園、台中，內政部也會研擬調整及汰除不合理執法點位。陳為民在臉書發文，不滿台灣的測速照相，跟疾病似的快速增加，是比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器。今（4）日內政部報告指出，經統計我國建置測速照相設備共計1809處，另建置測速執法點位數量前3高之單位為新北市政府警察局251處、臺中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處；另統計114年1至10月依道路交通管理處罰條例第40條規定取締「駕駛汽車行車速度超過規定之最高時速」前3高之單位為臺北市政府警察局計30萬620件、桃園市政府警察局計23萬9973件、臺中市政府警察局計21萬9515件。內政部警政署研擬，先以交通工程改善作為降低交通事故之首要手段，若經評估交通工程手段仍無法有效降低事故風險時，方設置測速照相等科技執法設備，以強化交通安全管理，對於涉測速照相事項，增訂設備之設置與調整標準，研擬更具體之設置條件，並訂定成效評估指標，以調整及汰除不合理之執法點位，避免造成社會不良觀感。內政部也說，測速執法之目的在於減少交通事故發生，並促使民眾養成遵守交通法規之習慣，以維護行車安全及交通秩序，並非以取締用路人為主要目的，故測速照相執法設備之設置地點不得位於隱蔽處，並應設有明確警告標誌，使用路人得以預先知悉並採取適當減速行為，避免因急煞致生事故，始符合測速照相執法設置之目的與精神。