洗衣機是家家戶戶必備電器之一，但使用不當可能會造成機器壽命縮短！日本家電大廠Panasonic表示，雖然小蘇打粉和醋是居家常見的清潔好物，但最好不要用小蘇打粉和醋來清潔洗衣機，這類清潔劑可能會造成機器負擔，甚至讓洗衣機更快壞！只要透過正確使用方式和簡單的日常保養，就能延長洗衣機使用年限，省下維修費。

洗衣機延長壽命撇步1：衣服不要塞滿

根據《香港01》報導，洗衣機都有最大的洗衣量，如果洗太多衣服，可能會導致洗衣機負擔過重，讓洗衣機在運轉時失去平衡，不僅有巨大噪音和震動，還可能導致內部零件磨損，長期下來洗衣機很快就會壞了，建議直立式洗衣機只裝80％衣物量，滾筒式洗衣機則建議裝50％到70％左右。

▲阿嬤級洗衣神物「水晶肥皂」不但能把白衣變超乾淨，網友還分享水晶肥皂曾不慎卡進排水管，結果家裡蟑螂消失了一個月。（示意圖／翻攝photoAC）
▲洗衣服的時候千萬不要塞滿洗衣機。（示意圖／翻攝photoAC）
洗衣機延長壽命撇步2：適當使用洗衣精、柔軟精

不少人在倒洗衣精和柔軟精時，都是憑感覺倒入，但使用過量的洗劑可能會導致殘留、衣服洗不乾淨，還會讓洗衣精等附著在洗衣槽內，容易孳生黴菌，讓洗衣機內部零件損壞。現在新款洗衣機都有自動調節洗劑用量的功能，會依照衣服量自動投入洗劑，避免洗劑殘留，延長洗衣機使用壽命，不過提醒洗劑盒也要定期清潔。另外，滾筒式洗衣機用水量較少，可選擇低泡沫，或是有標示滾筒洗衣機專用的洗衣精，避免洗衣精殘留。

▲洗衣機大廠Panasonic就在官網上解釋，洗衣球、洗衣芳香劑顆粒、洗衣紙等固態的洗劑不建議放洗劑盒。（圖／記者潘毅攝）
▲現在新款洗衣機有配置自動投入洗劑功能，提醒洗劑盒也要定期清潔。（示意圖／記者潘毅攝）
洗衣機延長壽命撇步3：定期保養、清潔洗衣機

洗衣機內部如果累積污垢、黴菌，對機器來說都是致命傷，定期清潔洗衣機不僅能防止異味產生，還能保持洗衣機運轉效能。每次使用過洗衣機，可以清潔一下濾網、排水泵過濾器，尤其是洗脫烘一體的洗衣機，濾網一定要清潔。每個月可以用洗衣機專用清潔劑清洗洗衣槽，防止黴菌滋生。

▲專家提醒，定期清潔洗衣機下方的排水泵過濾器，才能確保運作順暢。（圖／486團購提供）
▲洗衣機下方的排水泵過濾器一定要定期清潔。（圖／486團購提供）
洗衣機延長壽命撇步4：別用小蘇打粉、醋

日本家電大廠Panasonic曾表示，小蘇打粉和醋不適合用來清潔洗衣機，因為小蘇打粉難以溶解在水中，容易形成顆粒殘留在洗衣槽內，久了可能會堵塞管線，縮短洗衣機使用年限。醋和檸檬酸則是酸性物質，會讓洗衣機內部的橡膠和金屬零件腐蝕，縮短零件使用壽命。

▲不少人會運用小蘇打粉來疏通堵塞的廚房水管，但馬來西亞一名男子這麼做，卻引爆樓下鄰居廚房，造成9歲男童三度灼傷毀容。（圖／記者徐銘穗攝）
▲小蘇打粉難以完全溶解在水中，顆粒可能會導致洗衣機堵塞。（圖／記者徐銘穗攝）
資料來源：《香港01》Panasonic

