我是廣告 請繼續往下閱讀

太衰！新北市三峽區一名年僅10歲的國小男學生，昨（3日）下午4時6分許放學準備返家途中，突然遭到一名陌生男子徒手攻擊頭部3次，造成頭部紅腫的情況。男學生遭到攻擊後返回學校告知老師，案經老師報警並由家屬至派出所提告。而警方調閱監視器後確認男子身分，於巡邏時將其逮捕返所，全案依傷害罪嫌移送偵辦。據了解，這起事件發生在新北市永安街附近，當時正值下課時間。一名放學的10歲國小男學生於回家路上，突遭到一名33歲的男子出拳重捶頭部3下。學童隨即返回學校向師長告知，並由老師報警。警方獲報到場後，發現男子已離開現場，經調閱監視器後確認其身分。警方於周邊巡邏時發現男子，將其帶返所釐清案情，而學童及家屬憤而提出傷害告訴。為防止再有違序行為，聯繫家屬並通知119救護人員及會同衛生所人員，將其強制送亞東醫院就醫治療，持續與衛生局保持聯繫，加強後續收治診療事宜；另也已加強校園周邊上、下學巡邏勤務及強化護童勤務，避免類似案件發生。至於教育局則回應，已要求校方持續關心學生身心狀況，於必要時提供輔導及支持，並加強宣導學生放學途中的自我保護級通報管道，維護上下學安全。