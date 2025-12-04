房市蛋黃區因宜居與保值性，房價始終居高不下。但住展雜誌彙整北台灣四大蛋黃區（大安、板橋、中壢、竹北）近兩年最高單價發現，今年高價風向已變。台北、新北與新竹最高單價皆下跌，唯獨桃園市中壢區的新建案逆勢創下新高，漲破全市單價天花板。
數據揭露：多數蛋黃區最高單價滑落
住展雜誌彙整北台灣蛋黃行政區，包含台北市大安區、新北市板橋區、桃園市中壢區及新竹地區竹北市兩年公開推案的最高單價進行比較：
台北市大安區：今年最高單價 208.5 萬元 (德運元鼎)；去年最高單價 220.7 萬元 (吾雙) 跌。
新北市板橋區：今年最高單價 98.4 萬元 (松柏大院)；去年最高單價 125.1 萬元 (三輝白昀) 跌。
桃園市中壢區：今年最高單價 82.6 萬元 (威均天璽)；去年最高單價 73.2 萬元 (樺龍淳藝) 漲。
新竹縣竹北市：今年最高單價 86.3 萬元 (富源豐岫)；去年最高單價 88.9 萬元 (庫勒修) 跌。
專家解析：市況偏冷，高價市場缺乏發揮空間
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，今年蛋黃區的高單價不再走高，勢必有市況偏冷的因素。他指出，像是台北市單價 200 萬元、新北市百萬宅，或是新竹地區 8 字頭都是房價高標，當前環境較缺乏可發揮的創價空間。
陳炳辰進一步說明，建商態度也是關鍵。例如新北市板橋區去年最高價案位於新板特區，但今年最高價案已移至江子翠一帶，兩地房價水準無法相提並論，造成數據落差。而大安區、竹北市的知名高價品牌建商，在今年低檔氣氛下推案腳步謹慎，其他建案難以創高。
唯一亮點：中壢青埔水岸宅逆勢創高峰
在普遍跌價的趨勢中，桃園市中壢區成為唯一的亮點。該區一級房市區青埔地帶的老街溪水岸宅再創高峰，不僅比去年同區新案更高價，還突破了桃園全市的單價天花板。該案以「品牌與地段兼具」的優勢，成功打動買方，成就個案表現。
後市展望：品牌建商仍有望擦亮黃金門牌
陳炳辰指出，接下來在竹北高鐵、青埔仍有新案陸續亮相，品牌建商搭配優越機能地段，仍有機會再提升價格水位，擦亮這些黃金門牌。他也提醒，可關注其他區域的精華地帶，例如台北市松山區敦北一帶、新竹市竹科周邊等，這些優等模範區的價格走勢展望不悲觀。
資料來源：住展雜誌
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
住展雜誌彙整北台灣蛋黃行政區，包含台北市大安區、新北市板橋區、桃園市中壢區及新竹地區竹北市兩年公開推案的最高單價進行比較：
台北市大安區：今年最高單價 208.5 萬元 (德運元鼎)；去年最高單價 220.7 萬元 (吾雙) 跌。
新北市板橋區：今年最高單價 98.4 萬元 (松柏大院)；去年最高單價 125.1 萬元 (三輝白昀) 跌。
桃園市中壢區：今年最高單價 82.6 萬元 (威均天璽)；去年最高單價 73.2 萬元 (樺龍淳藝) 漲。
新竹縣竹北市：今年最高單價 86.3 萬元 (富源豐岫)；去年最高單價 88.9 萬元 (庫勒修) 跌。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，今年蛋黃區的高單價不再走高，勢必有市況偏冷的因素。他指出，像是台北市單價 200 萬元、新北市百萬宅，或是新竹地區 8 字頭都是房價高標，當前環境較缺乏可發揮的創價空間。
陳炳辰進一步說明，建商態度也是關鍵。例如新北市板橋區去年最高價案位於新板特區，但今年最高價案已移至江子翠一帶，兩地房價水準無法相提並論，造成數據落差。而大安區、竹北市的知名高價品牌建商，在今年低檔氣氛下推案腳步謹慎，其他建案難以創高。
在普遍跌價的趨勢中，桃園市中壢區成為唯一的亮點。該區一級房市區青埔地帶的老街溪水岸宅再創高峰，不僅比去年同區新案更高價，還突破了桃園全市的單價天花板。該案以「品牌與地段兼具」的優勢，成功打動買方，成就個案表現。
後市展望：品牌建商仍有望擦亮黃金門牌
陳炳辰指出，接下來在竹北高鐵、青埔仍有新案陸續亮相，品牌建商搭配優越機能地段，仍有機會再提升價格水位，擦亮這些黃金門牌。他也提醒，可關注其他區域的精華地帶，例如台北市松山區敦北一帶、新竹市竹科周邊等，這些優等模範區的價格走勢展望不悲觀。
資料來源：住展雜誌
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。