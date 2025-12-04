台灣第一名模林志玲11月29日迎來51歲生日，她昨（3）日晚間在小紅書上公開花絮影片，只見工作人員捧著蛋糕驚喜出現，讓林志玲瞬間紅了眼眶，直言：「眼淚還是沒控制住」。林志玲也許下生日願望：「我希望我一直能夠很健康、很有智慧陪小寶貝成長」，這應該是每個媽媽的心願。另外，慶生影片中不見老公AKIRA（黑澤良平）的身影，林志玲當時應該是孤身工作中。
林志玲慶生花絮曝光 眼淚控制不住
林志玲昨晚在小紅書上傳團隊幫她拍攝的慶生影片，只見梳化中的林志玲，看到工作人員端出蛋糕，立刻紅了眼眶，不停說著謝謝。林志玲也在貼文寫道，「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」
林志玲許生日願望 第1個與兒子有關
影片中，工作人員也要林志玲吹蠟燭前先許願，林志玲的第1個願望是希望自己能夠健康且有智慧的陪著兒子成長，第2個願望則是願所愛之人都能過得很好，第3個願望她放在心中，沒有說出來，許願結束後才吹滅蠟燭。林志玲真情流露的影片曝光後，在小紅書上吸引10萬多名網友按愛心。
林志玲人在台灣！影片不見AKIRA身影
也有粉絲注意到林志玲發文IP顯示在台灣，影片中則沒有老公AKIRA的身影，猜測兩人可能正分隔兩地，AKIRA應該有提前幫林志玲慶生了。看到林志玲的影片，大家也紛紛留言，祝福她生日快樂，更有許多網友稱讚林志玲一點都看不出51歲的年紀，「姐姐51歲？？保養得太好了吧」、「姐姐，我本預期妳優雅老去，誰知妳卻美成這個樣子」。
資料來源：林志玲小紅書
