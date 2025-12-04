我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯快艇正式宣布釋出老將保羅（Chris Paul），結束雙方短暫且不愉快的合作。儘管球隊戰績慘澹，總裁法蘭克（Lawrence Frank）仍公開力挺總教練泰隆·魯（Tyronn Lue），強調他將長期執教，並將戰績責任攬在自己身上。（圖／美聯社／達志影像）

很少看到一支球隊能在短短一週內，把原本就災難級的開季，硬是搞得更像鬧劇。但洛杉磯快艇本季就做到了。名人堂控衛「CP3」保羅（Chris Paul）在客場之旅半夜被遣返、隔日遭球團正式釋出，這不只是他生涯的一段悲涼插曲，更像是快艇管理層多年來決策失當的又一個縮影，當外媒毫不留情地形容這是「隊史又一頁尷尬篇章」時，實在很難不同意。快艇開季戰績5勝16敗，西區倒數第二，連擺爛都沒資格，因為首輪籤握在奧克拉荷馬雷霆手中。在這種壓力下，球隊選擇把所有不順利，指向一位40歲、場均只有2.9分、3.3助攻的老控衛，看起來更像是找替罪羊。根據《ESPN》查拉尼亞（Shams Charania）與《Amazon Prime Video》海恩斯（Chris Haynes）報導，快艇內部認為保羅「過度敢言」造成問題，而當保羅主動要求與總教練泰隆·魯（Tyronn Lue）會面、澄清關於他是「負面存在」的指控時，魯竟然拒絕了這場談話。對我來說，這比戰績更令人擔心。在一支企圖自稱「爭冠隊」的組織裡，主帥竟然能拒絕與球員溝通，還拒絕的是一位曾幫你打出隊史最佳時期的名人堂控衛，這種領導缺失比任何數據都更具殺傷力。我完全理解保羅在40歲時已不再是球場上的「問題解決者」。他的命中率掉到32%，出賽時間來到生涯新低，但他從來不是那種會藏話的人。多倫多暴龍總教練拉雅柯維奇（Darko Rajakovic）曾說過一個故事，保羅在菜鳥時期就敢對史托亞克維奇（Peja Stojakovic）指手畫腳，兩週後佩賈承認：「這小子只是太聰明。」但這就是保羅，你知道他會說出難聽的真話，你知道他會要求每個人負起責任。而且最諷刺的是，快艇高層包爾默（Steve Ballmer）、法蘭克（Lawrence Frank）、甚至泰隆·魯（Tyronn Lue）以前就和他共事過；詹姆斯·哈登（James Harden）也在休士頓火箭時與他有過摩擦。他們比誰都更清楚保羅是什麼樣的人，他不是會輕易改變的人。那為什麼還要簽？那又為什麼現在把「個性不合」當成掃地出門的理由？這不是保羅的問題，是快艇自己缺乏認知。這不是快艇第一次用荒謬方式處理功勳人物。當年球隊為了留下葛里芬（Blake Griffin），在招募簡報中把他比成馬丁·路德·金恩、甘地、愛因斯坦，甚至模擬他的球衣懸掛天頂館的畫面，結果6個月後馬上把他交易。如今，保羅回鍋僅16場，球隊又用一個極度不體面的方式向他說再見。這不是狀態問題，也不完全是成績問題，而是快艇這個組織在決策、溝通與文化層面，一直不太成熟。老實說，這支球隊的問題從來不在球員身上，而是在上層如何處理人。客觀來說，保羅的年齡、數據下滑、身體狀態，都已經不再是建隊核心。但他被釋出的方式、魯拒絕與他談話的態度，以及管理層把責任外推的模式，卻讓人看見快艇這支球隊始終沒有學會如何對人負責。快艇真正困住自己的不是戰績，而是文化。而只要這種文化不改，無論未來再怎麼補強，他們永遠只會是那支「看起來很強、打起來卻很亂」的球隊。保羅的離開只是現象，問題卻遠比球迷看到的還深。