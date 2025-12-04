高雄流行音樂中心的「高流聖誕趴 KMC XMAS」登場了！17公尺高的聖誕樹「金勾 TREE」將於明（5）日正式亮相，位於海景第一排，映襯高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群。高雄流行音樂中心表示，12月24、25日更有演唱會，邀請「理想混蛋 Bestards」與「芒果醬 Mango Jump」等卡司。同時，高流還加碼線上抽獎，自12月10日至16日只要按讚追蹤高流官方粉絲專頁，即有機會將高雄五星級「承億酒店」、「福容大飯店高雄」、「福容徠旅高雄」住宿券等好禮。
高雄流行音樂中心搶先在社群平台公布「高流聖誕趴 KMC XMAS」的聖誕樹，超過萬名網友點讚分享，大讚為高雄冬季必訪打卡亮點，網友紛紛留言「美到不像話」、「以為是在國外」、「簡直是藝術」，高雄流行音樂中心表示，搭建期間這棵聖誕樹就即吸引破萬人點讚分享宛如網紅。
🟡2025「高流聖誕趴」點燈與燈光秀時間完整公布：
高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」是高雄唯一能與黃昏日落與彩霞餘暉相互映襯的聖誕樹，白天、夜晚皆展現不同風情，隨著12月5日正式點燈，聖誕樹及園區將於每日下午5時30分至晚上11時亮燈，每半小時演出3分鐘「金勾TREE」燈光秀，首場於晚間6時開演，最後一場為10時30分，展期至2026年1月4日。
🟡2025「高流聖誕趴」相關活動
📍港灣聖誕市集：
日期：12月20、21日、12月24～28日
時間：15 : 00 - 20 : 00（或21:00）
地點：海音館廣場、珊瑚礁群
📍港灣聖誕市集演唱會：
地點：鯨魚堤岸前的「南面舞台」
時間：12月20日下午3時起
亮點：有三大音樂舞台的多元風格演出，邀集曾參與《南面而歌》的樂團與創作歌手，包括「夕陽武士 Sunset Samurai」、「王彙筑 Hui Chu Wang」、「青虫 aoi」以及「孩子王 Kid King」，展現南臺灣的創作能量。
📍聖誕舞台演唱會：
地點：鯨魚堤岸前的「南面舞台」
時間：12月24日，晚間6時30分起；12月25日下午3時30分起
亮點：24日平安夜由「163braces」、「理想混蛋 Bestards」及「溫蒂漫步 Wendy Wander」帶來溫暖歌聲陪伴民眾；25日則有「P!SCO」、「呂允 Lu Yun」、「芒果醬 Mango Jump」、「宋德鶴」、「高真 TRU」與「鯊魚娃娃機」將輪番登台。
🟡2025「高流聖誕趴」相關優惠活動
📍臉書按讚抽獎：
12月10日至16日只要按讚追蹤高流官方臉書，符合抽獎貼文規則，即有機會獲得多項好禮：高雄五星級「承億酒店」定價逾三萬元的住宿券1名及餐飲贈品券50名；「福容大飯店高雄」定價萬元最美景觀房住宿券1名；「福容徠旅高雄」設計感旅店住宿券 1 名；「漢神巨蛋」透明雙層隨行杯3名；「漢神百貨」20吋登機行李箱4名；「樂購廣場」帆布購物袋10名。
📍夢時代應援：
「夢時代」精選餐廳也祭出多重餐飲好禮，包含「這一鍋」四人套餐兌換券（價值3,280元）1名、「姜滿堂」秘製甕醃燒肉條料理兌換券（價值380元）10名、「饗麻饗辣」平日晚餐券（價值834元）3名，以及「潮點茶餐廳」500元抵用券3名等多項優惠。
📍承億酒店應援：
高流聖誕樹超強人氣吸高雄五星級「承億酒店」應援「聖誕趴」，推出「金勾TREE」拍照優惠：憑合影照片至B1F「TAi香烘焙坊」即可免費兌換招牌手撕丹麥一條（每人限領一條，送完為止）、24F「POOL BAR池畔酒吧」聖誕紅 30ml shot 一杯（加價80元可升級至60ml）及1F「TAi CAFÉ GALLERY」全飲品第二杯半價。
高雄洲際酒店也有點燈儀式 12月5日晚間點亮
高雄洲際酒店也提到，將於12月5日晚上18:00舉辦年度聖誕點燈活動「白金星願．光影盛典」，結合酒店的經典象徵「雪球」，以「旋轉木馬」為主題，象徵願望在光影與節奏中持續前行，也為即將到來的馬年點亮嶄新的期許。
酒店現場也將免費提供Delicatesse烘焙坊特製熱紅酒、熱可可及冬季限定西點「潘那朵尼」，搭配大提琴現場演奏與合唱團演唱聖歌，營造洋溢節慶儀式感的聖誕氛圍。同時也將安排聖誕角色與現場小朋友互動，為家庭旅客帶來溫馨的節慶體驗，邀請民眾一同在光影。
資訊來源：高雄流行音樂中心、高雄洲際酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
高雄洲際酒店也有點燈儀式 12月5日晚間點亮
高雄洲際酒店也提到，將於12月5日晚上18:00舉辦年度聖誕點燈活動「白金星願．光影盛典」，結合酒店的經典象徵「雪球」，以「旋轉木馬」為主題，象徵願望在光影與節奏中持續前行，也為即將到來的馬年點亮嶄新的期許。
酒店現場也將免費提供Delicatesse烘焙坊特製熱紅酒、熱可可及冬季限定西點「潘那朵尼」，搭配大提琴現場演奏與合唱團演唱聖歌，營造洋溢節慶儀式感的聖誕氛圍。同時也將安排聖誕角色與現場小朋友互動，為家庭旅客帶來溫馨的節慶體驗，邀請民眾一同在光影。
