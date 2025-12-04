我是廣告 請繼續往下閱讀

國際製藥公司美時昨（3）日宣布完成Alvogen US收購案，所有必要的交割條件與法規核准皆已完成，美時獲得完整整合的美國營運基地，將強化公司橫跨研發、製造、商業營運的能力，並提升法務、法規等後勤支援。美時今股價開高，隨後翻黑，截至11點左右，暫報300.5元，上漲0.5元。美時表示，收購案在擴大全球專科製藥布局的長期策略中，象徵了關鍵的一步。Róbert Wessman表示：「Alvogen US的收購是美時的一項重大里程碑，能大幅強化我們全球的布局，並擴展專科藥品產品線，同時鞏固我們持續打造的多元成長動能。我們熱烈歡迎Alvogen US團隊的加入，期待與他們攜手邁向下一個成長階段。」另外，此收購案將擴大美時的專科藥品產品線，並拓展全球布局。美時強調，整合工作即將啟動，聚焦於維持業務的連續性，以及跨營運與團隊間的緊密配合。美時預期兩者的整合將能加速產品組合的擴張，並推動美時核心市場的永續成長。美時日前也向韓國食品藥物安全部（MFDS）提交VIZZ，用於治療成人老花眼的新藥申請（NDA），為美時自2025年5月與LENZ簽約後提出的首張藥證申請。根據授權和商業化協議條款，LENZ最高可能獲得包含法規及商業里程金在內合計高達 1.25 億美元。另外，亦可按未來銷售淨額收取階梯式雙位數權利金。除了韓國，美時亦獨家擁有VIZZ在東南亞特定國家，包括泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼及新加坡，涵蓋開發、製造、註冊以及商業化權利。