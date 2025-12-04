我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男星古程丰（左）、潘胤傑（右）合唱新歌〈並肩飛翔〉，成為《中正盃體操賽》開幕主題曲。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

出道超過10年的男星古程丰，外表健康陽光，他曾被診斷出患有心臟二、三尖瓣脫垂。心臟宿疾讓他符合免役資格，但他放棄免役，堅持服役直到退伍。古程丰表示，當年因為不想人生留下遺憾，相信只有勇敢面對身體的限制，才能看見更好的自己。古程丰曾參與《機智校園生活》、《美麗人生》演出，近年創辦「小超人綜合體能俱樂部」，培育體操幼苗。近期他將不服輸的鋼鐵意志化為歌聲，攜手同樣在儀隊退伍的好友潘胤傑，一起推出全新單曲〈並肩飛翔〉。〈並肩飛翔〉是古程丰自掏腰包砸下7位數重金打造，從製作費到MV、後製及宣傳細節全都親力親為。他表示雖然過程辛苦，但每一步都讓他更確定歌曲要做到最好，「很感謝團隊與合作品牌的支持，讓作品更完整、有溫度。」日前〈並肩飛翔〉已在各大平台上架，同時獲選為《台北市中正盃體操錦標賽》的開幕主題曲。談及創作靈感，古程丰表示，歌曲靈感來自他成功學會空翻的那一天。他形容當下像是被打開了一道門，激動與成就感湧上心頭，回家後立刻哼唱旋律並寫下第一段歌詞，「那晚像被點燃一樣，一定要把這力量記錄下來。」這首歌是送給自己與兄弟的禮物，也是寫給所有跌倒又站起來的人。合唱搭檔潘胤傑表示，從沒想過會成為歌手，「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切像在做夢。」多年來古程丰也帶領體操館孩子參加中正盃，他深知推廣台灣體操的艱難，因此主動與主辦單位合作，希望打造更能代表體育精神的作品。兩人首次站上開幕舞台演唱，面對台下破千名選手，古程丰坦言既期待又緊張，「台下不只是選手，還有體育局長與長期推動韻律體操的瑞莎，壓力真的很大。」即將到來的2026，古程丰預告將推出第二首個人單曲，並持續展店、拍戲與創作，「未來會更忙，但我準備好了，會努力把每件喜歡的事做到最好。」