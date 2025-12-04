我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府宣佈台中精機3.21公頃大基地通過變更，台中第三家Costco有望落腳此處。（圖／台中市政府提供，2025.12.04）

▲台中市政府宣佈台中精機3.21公頃大基地通過變更，台中第三家Costco有望落腳此處。（圖／台中市政府提供，2025.12.04）

台中市都委會前天通過台中精機遷廠都市計畫變更，傳聞該址極可能成為美式賣場Costco台中第三店基地，市長盧秀燕今證實，好市多透過地主向市府提出第3店用地的審查，地點位於台灣大道旁、面積3.21公頃，下一階段是送內政部審查，最終是否落腳此處，還是要由好市多宣布。但海線議員對此不滿，認為地點距另2店太近，不利海線發展。中市府今（4）日一早發出新聞稿，指市都委會前天通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案，後續將提報內政部都委會審議，該址極有可能成為美式賣場Costco在台中的第三處基地，屆時將為海線地區帶來強勁的經濟動能與就業機會。台中精機位於台灣大道、台中榮總與東海大學附近，未來將遷廠到精密機械園區二期，舊廠土地轉型為產業專用區。市府新聞稿指出，據申請單位表示，該址將爭取作為台中市第三家Costco賣場，未來可望為台中海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。盧秀燕上午列席市議會前證實此事，她表示好市多係透過地主向市府提出第3店用地的審查，土地位在大肚山的科技走廊，也是台灣大道通往海線最重要的交通節點、最重要的門戶。但這事還沒定案，除了台中市政府審查，還須送內政部，因此「我們可以證實有這回事，但最後還是要由好市多來宣布。」好市多台中一店位於南屯區，營業額是該集團全球第一名；台中二店位於北屯區，營業額同樣亮麗，第三店地點在西屯區，此事引起海線議員陳廷秀不滿，在議會提出緊急動議，表示新展店原定落腳海線，才能真正帶動地方發展，如今說法與當初的期待太遠。盧秀燕表示，該案目前由好市多提案、市府被動審查，業者是否會提其他方案，目前還不知道。陳廷秀不滿地說，業者還沒定案，市府憑什麼主動發布說已定案？這種作法太不尊重好市多總公司。