▲農場主人、動物保育者Ruben Namibia，平常在農場養愈多種動物，包括疣豬和狐獴，兩隻動物感情好到像經典動畫《獅子王》裡的彭彭和丁滿。丁滿會騎在彭彭身上，原來現實生活裡也有這樣的組合。（圖／翻攝自Ruben Namibia臉書）

迪士尼經典動畫《獅子王》裡，丁滿與彭彭跨物種的生死之交，曾感動無數人。沒想到，這一幕在非洲納米比亞真實上演。最近一段影片在網路上爆紅，畫面中一隻狐獴直挺挺地站在疣豬背上，神情專注地掃視四周，更有趣的是，牠們平常還會像老夫老妻一樣，狐獴趴在疣豬頭上睡覺，幫忙抓蟲，畫面超Chill且毫無違和感。這段神還原影片的拍攝者，原來是來自納米比亞的內容創作者Ruben Namibia。Ruben的真實身分不只是導遊和農場主人，還是當地著名的野生動物救援者。出現在鏡頭裡的這些動物，多半是因為盜獵或自然災害失去雙親的孤兒。Ruben將牠們帶回照顧，讓這些小傢伙在安全且充滿愛的環境下一起長大。正是因為從小建立起的羈絆，才打破了物種間的隔閡，讓「丁滿」對「彭彭」產生了絕對的信任，把對方寬厚的背部當成最安全的避風港。從Ruben的臉書可看到，他透過鏡頭記錄和動物的互動，他希望用這些幽默、可愛且充滿靈性的影像，讓世界看見非洲大草原溫柔的一面，進而喚起大眾對野生動物保育與自然生態的關注。在大自然中，雖然疣豬與狐獴存在互利共生關係，但很少會親密到像影片這樣，狐獴可以趴在疣豬頭上睡覺，或者像騎馬一樣搭便車。下次當看到這台自帶「導航系統」的疣豬經過，別忘了這不是AI影片，是人類與動物、動物與動物之間，暖心的共存證明。