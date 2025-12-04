我是廣告 請繼續往下閱讀

中國因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，呼籲中國公民勿前往日本，但中國仍有許多民眾不理會官方呼籲，持續在日本境內「肆虐」；日本高松市政府3日指出，市內的國家指定歷史遺跡高松城遺址的石牆上，發現塗鴉，有民眾「中國」、「日本」等漢字，仔細一看畫面，日本上面還有個「小」字。根據每日新聞與共同社等日本媒體報導，高松市表示，在國家指定歷史遺跡高松城遺跡（玉藻公園）的天守台石牆上，發現了用石頭刮出來的塗鴉。可以辨認出「中國」、「日本」、「好」等漢字。市政府當天已向香川縣警方報案。高松市透露，來園遊客2日上午發現塗鴉後告知了工作人員。塗鴉位於相當於天守臺地下一層部分的西側石牆高約1.5公尺處，刻痕範圍長約20公分、寬15公分，有三行共約11個字，意義不明。高松市政府接獲通報後，隨即對園內其他石牆和歷史建築進行確認，未發現類似的損壞。該市計畫通過打磨石頭表面等方式消除塗鴉。從畫面來看，除了中國和日本等字之外，在日本兩字上方還出現了一個「小」字，意圖以中國人習慣嘲諷的字句「小日本」來挑釁。高松城由豐臣秀吉的家臣生駒親正於1588年建造，天守閣則因老舊等因素，於1884年被拆除。