苗栗縣頭份市一所中學再度傳出學生墜樓死亡意外。繼11月中旬一名國三女學生因情緒受挫從校舍墜落不治後，今（4日）凌晨，同校一名16歲高二女學生也被發現倒臥在教學大樓前空地，已明顯死亡，消息震驚地方，校方與警方均介入調查。據了解，這名高二女學生昨（3日）傍晚放學後未返家，家屬在傍晚6點多聯繫不上她，手機多次撥打均無人接聽。家長心急報案，並透過手機定位發現信號仍停留在校園內，隨即連同警方、校方人員徹夜搜尋。直到今日凌晨在一棟教室大樓前發現少女倒臥地面，已無生命跡象。消防局在凌晨0時48分接獲通報，救護人員到場時確認少女已屍僵、明顯死亡。警方初步研判，死者可能自4至5樓間的樓梯間墜落，現場跡證未見外力介入跡象，確切原因仍待進一步釐清。教育處表示，校方已依規定啟動校安通報程序，並配合警方調查，同時加強校內輔導作業，協助學生情緒支持。由於同校在不到一個月內接連發生兩起學生墜樓死亡事件，引發家長與地方社群高度關注。