▲JYP公司在微博發文表示TWICE香港演唱會照常舉行，並宣布TWICE捐出100萬港幣賑災。（圖／微博＠JYPnation）

▲香港大火後MAMA典禮也照常在啟德體育館舉行，周潤發（如圖）還現身帶領大家默哀。（圖／翻攝自Mnet Plus）

JYP官方微博公告如下：

大家好，這裡是JYP Entertainment。

近期中國香港突發的火災事件令人非常痛心，TWICE 全體成員也深感沉痛。 TWICE團隊已向中國香港世界展望會捐贈港幣 100 萬元，用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作。

我們衷心祈願所有受災居民能夠早日走出傷痛，重拾安穩生活，並向不幸遇難的遇難者致以深切哀悼。同時，也向在危難之中挺身而出、竭力守護大眾安全的救援人員致以崇高敬意。

針對原定於 12 月 6 日至 7 日在中國香港舉行的 TWICE 演出，我們曾就是否在如此令人沉痛的時刻繼續舉辦進行了慎重思考與深入討論，並與主辦方 LiveNation 一同持續關注著事態發展變化。經過反覆且謹慎的溝通，我們最後決定演出原計劃在啟德體育場如期舉行。鑑於這場演出是在無比沉重的背景下做出的決定，我們將懷著肅穆之心全情投入演出的籌備與執行。

再次向所有不幸罹難的逝者致以深切的哀思，並向罹難者家屬以及所有因這場火災深受影響的朋友們表達最誠摯的慰問。我們由衷地祈願災情能盡快得到妥善處置，受災民眾早日康復、重拾安寧。

心繫香港，共渡難關。