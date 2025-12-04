韓國人氣女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會6、7日將在香港啟德體育場舉行，因日前香港宏福苑發生惡火奪走超過150條人命，不少人都關注TWICE是否會取消演唱會。今（4）日經紀公司JYP Entertainment在微博發文，表示演唱會將如期舉行，TWICE會捐出100萬港幣（約新台幣400萬元）用於賑災；TWICE官方粉絲團則表示6日手電筒應援燈海將取消。
TWICE香港演唱會照常舉行 宣布捐100萬港幣賑災
TWICE所屬公司JYP今日在X、微博都發文公告6、7日的香港演唱會將如期舉行。微博貼文寫道，「香港突發的火災事件令人非常痛心，TWICE全體成員也深感沉痛。TWICE團隊已向中國香港世界展望會捐贈港幣100萬元，用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作」。
JYP也表示在火災事件發生後，他們與主辦單位慎重的思考及討論過是否要繼續舉行演唱會，「經過反覆且謹慎的溝通，我們最後決定演出原計劃在啟德體育場如期舉行。鑑於這場演出是在無比沉重的背景下做出的決定，我們將懷著肅穆之心全情投入演出的籌備與執行。」
TWICE粉絲團公告 演唱會第1天應援燈海取消
而TWICE的中國粉絲團今日中午也發文，表示接到主辦單位最新通知，6日燈海應援取消，他們對此也感到意外和遺憾，但7日的燈海應援仍保留。
TWICE照常開唱的消息曝光後，網路上也出現正反討論聲浪，多數粉絲支持TWICE正常演出，認為就算停辦，對於火災事件也於事無補，照常舉行才能減少對香港粉絲的傷害。不過也有一派民眾認為，香港現在氣氛低迷，如果TWICE堅持開唱，恐有損形象，主辦單位不論如何選擇，看來都無法兩全其美。
香港大火後MAMA也照辦！周潤發帶領默哀
而香港大火後，韓國MAMA頒獎典禮28、29日其實也如期在啟德體育館舉行，但取消了紅毯環節，明星造型也相對黯淡、顏色單調；港星周潤發還在擔任頒獎嘉賓時，帶領大眾進行默哀。典禮走肅穆、莊重的氛圍，就是希望能盡可能撫平港人心中的痛。
JYP官方微博公告如下：
大家好，這裡是JYP Entertainment。
近期中國香港突發的火災事件令人非常痛心，TWICE 全體成員也深感沉痛。 TWICE團隊已向中國香港世界展望會捐贈港幣 100 萬元，用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作。
我們衷心祈願所有受災居民能夠早日走出傷痛，重拾安穩生活，並向不幸遇難的遇難者致以深切哀悼。同時，也向在危難之中挺身而出、竭力守護大眾安全的救援人員致以崇高敬意。
針對原定於 12 月 6 日至 7 日在中國香港舉行的 TWICE 演出，我們曾就是否在如此令人沉痛的時刻繼續舉辦進行了慎重思考與深入討論，並與主辦方 LiveNation 一同持續關注著事態發展變化。經過反覆且謹慎的溝通，我們最後決定演出原計劃在啟德體育場如期舉行。鑑於這場演出是在無比沉重的背景下做出的決定，我們將懷著肅穆之心全情投入演出的籌備與執行。
再次向所有不幸罹難的逝者致以深切的哀思，並向罹難者家屬以及所有因這場火災深受影響的朋友們表達最誠摯的慰問。我們由衷地祈願災情能盡快得到妥善處置，受災民眾早日康復、重拾安寧。
心繫香港，共渡難關。
資料來源：微博＠JYPnation、TWICE X
