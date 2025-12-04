我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市政府施作的淡北道路工程日前不慎挖破地下自來水管線，造成淡水區約6.6萬戶停水多日，民怨沸騰，市府昨天公布補償方案，補助民眾買水或水塔馬達修繕費用。對此，民進黨新北市議員鄭宇恩今（4）日向新北市長侯友宜喊話，別讓停水補償淪為鄉親看得到吃不到的空頭支票。鄭宇恩表示，半個淡水、6萬多戶住戶，歷經最高139小時的停水，終於有時間能好好了解停水補償，殊不知打開表單，卻無從下手：好幾天無法營業的店家，找不到填寫「營業損失」的欄位；因為沒水洗澡外宿的市民，找不到填寫「外宿費用」的欄位；因為沒水無法煮飯的鄉親，也沒有填寫「餐飲費用」的欄位；因為復水期間汙染了水塔、濾心的鄉親，更無法比照基隆給予「水塔清洗、濾心更換」的補助。鄭宇恩提到，淡水鄉親停水這幾天用上的貓砂，當然也不在補償範圍，只能就買水和維修水塔馬達能請求主張，「要求填寫水費通知單上的水號，那租屋族、外籍生，因為沒有水被迫增加的開銷，他們該怎麼請領？」鄭宇恩感嘆，最無奈的是，原來在新北市政府眼裡，淡水停水只到12月2日，那昨天大批水車、里長們奔走，都不知道是在忙什麼？鄭宇恩向侯友宜喊話，好不容易度過了最辛苦的停水日子，拜託您行行好，別甩鍋承包廠商的保險公司，市府可以先把補償送到市民手上，再跟廠商來求償，「履行您在社群上的承諾，別讓停水補償淪為鄉親看得到吃不到的空頭支票」。