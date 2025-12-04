我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣大學光電工程學研究所近日爆出一起離譜的學籍被害事件。一名陳姓正取生在 3 月完成線上報到後，卻在毫不知情的情況下遭人替他「放棄錄取資格」。直到 6 月，其他同學好奇詢問「為何放棄台大？」時，他才驚覺大事不妙，報案後才揭露學籍竟被室友竄改，差點痛失來之不易的研究所名額。檢方調查發現，涉案者竟是陳同學的大學同學兼室友——駱姓男子。駱男疑似因忌妒心理暗中偷拍陳同學的身分證資料，隨後登入台大招生系統，僅用就操作完「申請放棄」的程序，使陳同學一度失去錄取資格。此舉不僅影響他學業進程，也形同直接破壞他多年準備的努力。南投地檢署主任檢察官發言人賴政安指出，因雙方其後達成和解，檢方對駱姓學生處以緩起訴處分。至於事件造成的權益損害，台大表示得知情況後，立即將案情送校級招生委員會討論，最終以「外加名額」方式讓陳同學保住學位。台大也強調，將全面提升招生報到系統的防護層級。未來登入時除需輸入身分證字號外，還將增加 Email 驗證碼程序，避免單憑身分資料即可變更重要紀錄，避免類似事件再次發生。此案引發校園與社群熱議，外界也關注個人資料外洩風險與學校系統安全的脆弱性。專家提醒，學術與行政系統掌握大量敏感資訊，必須建立多重驗證機制，才能有效阻絕人為竄改與惡意登入。