主打專櫃現價買賣歐美、瑞士高級黃金的「聖石金業」近年並以VIP服務快速打響名號，然而，該公司現遭台北地檢署鎖定，疑涉不法吸金與詐騙，更傳出該公司先前曾委由國民黨立委林思銘出面介入協調，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉。對此，林思銘今（4）日怒駁：「每次都亂講，不用講，沒有這件事情。」由於該事件起源於今年三月，銀行行員回報疑似有民眾受詐騙，聖石金業反自認遭警方損及商譽，除發律師函揚言提告，更透過立委林思銘介入協調，再由其辦公室出面，請警政署進一步查證釐清。而林思銘今被問及此事，未來是否會提告？林思銘表示，不曉得那個內容。再被問到是否記得三月發生的事？林思銘回應指出，他個人不記得，狀況也還不知道、不清楚，要回辦公室了解一下。聖石金業如今傳出涉詐，檢方日前指揮刑事局與多地警力大動作搜索，拘提聖石金業董事長邱嬿妤、高層主管等30人，全案正朝違法吸金、詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦，而邱嬿妤已於昨日清晨以遭控違反《銀行法》重罪，諭令500萬元交保，並限制出境及出海、佩戴電子腳環。據了解，聖石金業成立曝光度極高，積極透過媒體公關與公益活動打造正派形象，曾被多家媒體報導，也多次參加公部門活動，包括花鉤吻鮭復育、桃園市政府公益活動、新竹市警局偵防車捐贈等，其臉書粉絲專頁也貼滿了相關照片，企圖打造出「殷實、穩健、公益」的企業形象。