三商炸雞推出年底強檔優惠「最炸年終慶」，今（4）日起至12月22日，經典炸雞全面下殺。三商炸雞表示，超人氣的「雞腿酷滋桶」原價410元，內用／外帶特惠價199元，約是49折優惠，比「買一送一」活動更便宜，內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊。此外也有「灑粉酥炸棒腿」，特惠價6支只要99元。另外，肯德基也有多個買一送一優惠代碼釋出，共12組趕緊記下。
三商炸雞提到，酷樂雞腿採現點現炸，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，原味清爽、辣味帶勁；而滋汁腿排塊以獨門醬料醃製後裹上義式炸雞粉，微辣香氣層層堆疊，是最高的超人氣品項。此次「雞腿酷滋桶」原價410元，推出內用／外帶特惠價199元。
此次活動期間多項商品同步加碼：「灑粉酥炸棒腿」原價149元，內用／外帶特惠價99元（6支）；「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」原價 420元，內用／外帶特惠價225元。墨西哥辣醬香氣濃郁，再搭配花生碎粒，辣香層次鮮明。其中義式炸雞可選辣或不辣，滿足不同口味偏好。
三商 i 美食會員專屬回饋同步開放，即日起至12月19日於 APP 使用三點即可兌換優惠券，內用／外帶「雞腿酷滋桶」會員價197元、內用／外帶「灑粉酥炸棒腿」會員價97元。優惠券可使用至12月22日。
📍三商炸雞12月優惠一覽：
活動期間：即日起～12月22日
優惠內容：
一、「雞腿酷滋桶」原價 410 元．內用／外帶特惠價 199 元（內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊）
二、外帶「灑粉酥炸棒腿」（原味胡椒、川味椒麻、香檸起司）原價 149 元．內用／外帶特惠價 99 元
三、外帶「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」原價 420 元．內用／外帶特惠價 225 元
肯德基也有買一送一 12組優惠代碼快記下
肯德基表示，12月也推出「買一送一」優惠代碼、「炸翻星期三」等優惠，套餐99元起、「5炸雞＋6蛋撻」歡聚桶388元。
📍12月「買一送一」優惠代碼：
優惠日期：即日起至12月15日
優惠代碼12組一覽：
◾️40648：大香酥脆薯買一送一 66元。
◾️40593：大玉米濃湯買一送一 52元。
◾️40457：4塊上校雞塊買一送一 49元。
◾️50446：雙色轉轉QQ球買一送一 59元。
◾️40626：8塊上校雞塊買一送一 98元。
◾️40693：黃金超蝦塊買一送一 59元。
◾️40459：中百事可樂買一送一 38元。
◾️40694：中冰無糖綠茶買一送一 38元。
◾️40695：經典冰奶茶買一送一 38元。
◾️40696：中經典熱奶茶買一送一 38元。
◾️40697：中冰檸檬紅茶買一送一 38元。
◾️40698：中七喜買一送一 38元。
「99元套餐、199元爽嗑餐」
◾️40641：咔啦雞腿堡+原味蛋撻 99元。
◾️40642：2塊咔啦脆雞+小無糖茉莉綠茶 99元。
◾️40636：2塊青花椒香麻脆雞+原味蛋撻+小無糖茉莉綠茶 129元
◾️40699：2塊咔啦脆雞+4塊上校雞塊+小香酥脆薯+原味蛋撻+小百事可樂 199元。
◾️40700：咔啦雞腿堡+群星盒（4塊上校雞塊+小香酥脆薯+原味蛋撻+小百事可樂）199元。
◾️40686：咔啦雞腿堡+青花椒咔啦雞腿堡+2顆原味蛋撻+2杯小冰無糖綠茶(小) 209元。
◾️40649：4塊上校雞塊+6顆原味蛋撻 205元。
◾️50481：5塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻 歡聚桶388元。
「PK雙饗卡APP限定」
◾️鱈魚圈圈買一送一 59元。
◾️咔啦脆雞x+青花椒香麻脆雞+小香酥脆薯+小無糖茉莉綠茶 139元。
◾️咔啦雞腿堡+中香酥脆薯+原味蛋撻+中百事可樂 149元。
◾️6塊咔啦脆雞+4顆原味蛋撻+2杯小百事可樂 388元。
📍12月「炸翻星期三」優惠券：
優惠日期：12月10日
優惠內容：
▪️「原味蛋撻買一送一」47元。
▪️「咔啦脆雞 x 6」239元。
▪️「咔啦雞腿堡+小香酥脆薯+2顆原味蛋撻+中百事可樂」159元。
活動網址：肯德基優惠網址點此進
資訊來源：三商炸雞、肯德基
