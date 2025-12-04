前韓國棒球國家隊教練柳仲逸在國會「國民同意請願留言板」控訴，自己在高中任職的前媳婦涉嫌與高中生進行不正當關係，雙方發生性行為，且兒媳還帶上了自己1歲大的孫子一同前往飯店，引發議論。
根據韓聯社與每日經濟等韓國媒體報導，前棒球國家代表隊教練柳仲逸親自提出了「國民請願」，在國會「國民同意請願留言板」發文，並公開自己的身分，是「與學生發生不正當關係的女教師事件」的舉報者，要求嚴懲自己的前媳婦。
報導提到，柳仲逸在請願留言板上表示，作為一名父母，經歷此次事件後，對大韓民國司法機關和教育行政的應對深感失望，他提到，前媳婦與高中生進行了不正當的交往，檢方卻以證據與嫌疑不足，對該事件進行不起訴處理。
柳仲逸表示，前媳婦當時與高三學生在學期中存在長期存在不正當關係，在過程中，他的孫子多次陪同到酒店被迫在一起，給家人帶來了很大的傷害和衝擊。
柳仲逸指出，現在她甚至正在準備復職教師職務，韓國教育廳卻表示沒有任何問題，表示應該改善兒童福利法，強化調查標準。
報導提到，柳仲逸的前媳婦、前教師A(34歲)涉嫌與任職學校的高中生B某，於2023年8月至2024年1月在首爾、京畿道、仁川酒店等地進行性行為，並將1歲的兒子帶到該場所，而被前夫起訴、舉報。
前夫柳男提交了她和高中男學生在酒店大廳和餐廳擁抱和親吻的監視器影像，以及多家酒店預定明細、服裝購買明細和DNA鑑定報告等證據。但是首爾南部地方檢察廳在上個月14日對此以證據不足為由不起訴
檢方稱雖然確認物證與各種可疑情況，但很難確認男學生在2023年9月滿18歲之前發生性行為的事實，對兒子的虐待兒童嫌疑也不起訴。
柳仲逸是去年世界棒球12強賽韓國隊總教練，不論是國家隊和職業隊的總教練經驗皆相當豐富，曾是仁川亞運和杭州亞運的國家隊教練，也曾在三星獅隊和LG雙子隊擔任過總教練。
