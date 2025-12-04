我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕在國民黨主席選舉、非洲豬瘟事件接連受創，日前她接受《聯合報》專訪，提到台灣應該進行第4次政黨輪替、賴清德的2027武統說造成人民恐慌。今她強調，政黨有競爭，國家才會進步、人民才會受照顧。國家元首發布錯誤資訊，可能會造成人民恐慌、產業不安，甚至國際動盪，好在總統已經發現錯誤、進行更正。盧秀燕目前接受《聯合報》專訪，根據今天出版的專訪內容，盧秀燕主張2028年推動政黨再次輪替，並指「對民進黨不是壞事，對中華民國、人民應該是好事」，她認為政黨執政時間太久，「本身進步性小、防腐性差」。她批評賴清德的「2027武統說」，是「非常非常重大的失誤」「這個錯誤不可思議」，讓人對總統在國安領域的能力有所質疑。盧秀燕今（4）日上午前往市議會備詢，會前受訪時她表示，台灣是民主國家，不應該一黨獨大，政黨有競爭的話國家才會進步，人民才會受照顧。被問及「總統的口誤是不是很嚴重？」她表示國家領導人掌握所有國安資訊，如果發生重大錯誤，人民會擔心是否沒掌握訊息、接收錯誤資訊，可能造成人民恐慌、產業不安，或者是兩岸的誤判、國際的動盪，「好在總統已經發現他有錯誤，所以有進行更正」。