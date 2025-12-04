我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部規劃明年國旅優惠，觀光署今（4）日在立院表示，平日住宿方案預計明年4月1日上路，平日住宿2晚最高補助2000元，另規劃自元旦起，每月抽出1000名民眾補助1200元生日住宿金。立院交通委員會今邀交通部陳世凱備詢，立委李昆澤認為，交通部規劃國旅補助，以生日住宿金為例，每月抽出1000人，全年經費1440萬，僅1.2萬人受惠，應擴大規模，邀集地方與業者加碼，增加人數跟金額。交通部長陳世凱表示，明年國旅促進計畫預計3月實施，經費約23億元，希望民眾能於平日、生日多出遊，幫大家慶生是好事，會再檢視是否能提高額度，若立院支持預算，交通部會找地方與業界合作加碼。觀光署副署長黃荷婷補充，生日禮金補助自元旦起實施，每月抽出1000人，每人補助1200元，平日住宿補助預計明年4月1日起實施，需要先上網登錄抽籤。根據觀光署初步規劃，平日住宿將發行住宿券，第一晚補助800元，第二晚補助1200元，最高2000元，每人限用2晚。