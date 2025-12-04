眼鏡鏡片戴沒多久就充滿刮痕嗎？日本眼鏡行老闆表示，很多人戴眼鏡最常犯的錯就是「直接乾擦」，細小的灰塵在鏡片上摩擦，就像拿砂紙擦鏡片，讓鏡片充滿刮痕！日本連鎖眼鏡品牌「JINS」也表示，許多人洗澡時會把眼鏡拿進浴室，但這樣做很容易讓眼鏡更快壞！

我是廣告 請繼續往下閱讀
眼鏡行老闆教洗眼鏡2步驟　延長眼鏡壽命

許多人會天天洗眼鏡，保持鏡片乾淨，但根據日本媒體《FNN》報導，日本眼鏡行老闆坂田賴彥表示，最多人清潔眼鏡犯的錯，就是直接乾擦，鏡片上的灰塵會像砂紙一樣，刮花鏡片，還會加速鏡片鍍膜受損，用濕紙巾擦拭比起用乾紙巾擦還要好。坂田賴彥也分享清潔眼鏡的正確步驟：

第一步：先用清水沖掉鏡片上的灰塵，避免細小灰塵摩擦鏡面。
第二步：以衛生紙或紙巾輕壓吸乾水分，不要用摩擦的方式，也不要讓水自然蒸發乾燥，不然乾掉的水漬會很難用水洗乾淨。

▲洗眼鏡切記不能使用鹼性清潔劑清洗，肥皂、沐浴乳、洗髮乳、牙膏等皂鹼，對鏡片鍍膜造成級高的傷害，建議替換成中性洗碗精，與鏡片較為契合。（圖／小周藥師周本正臉書）
▲正確洗眼鏡的方式是先用清水沖洗，再用衛生紙吸乾水分。（圖／小周藥師周本正臉書）
很多人也會使用「洗碗精」來清洗眼鏡，不過坂田賴彥指出，近幾年市面上的洗碗精多為弱酸性或弱鹼性，清潔力過強，很容易破壞鏡片的鍍膜。如果要使用洗碗精清潔，要特別注意是不是「中性洗碗精」，或是用大量清水稀釋後再用。最安全的做法，是使用眼鏡專用清潔液清潔。

眼鏡放浴室是致命傷　不要拿眼鏡布來擦

日本連鎖眼鏡品牌JINS曾表示，專業驗光師建議，洗澡時最好不要把眼鏡放在浴室裡，因為洗澡時的熱水和水蒸氣會加速鏡片表面鍍膜老化，甚至會讓眼鏡出現脫模的情況。鏡片也容易因為熱脹冷縮，讓鏡片產生細微裂痕。

「小周藥師」周本正也分享，最好不要用眼鏡布來擦鏡片，其他的布料也都不要用，因為久了這些布都會累積灰塵，如果拿來擦鏡片，很容易會讓鏡片產生刮痕，建議還是以冷水、中性洗碗精清洗，再以衛生紙吸乾水分。

▲擦眼鏡 眼鏡布（圖／取自photoAC）
▲最好不要用眼鏡布來擦眼鏡，上面可能有灰塵會刮傷鏡片。（示意圖／取自photoAC）
資料來源：《FNN》JINS「小周藥師」周本正

相關新聞

洗眼鏡正確做法曝光！眼鏡行、驗光師證實了　全場後悔：搞錯20年

洗眼鏡一堆人做錯！正確清潔法公布　驗光師證實了：放車上也不行

一堆人做錯！洗衣機清潔別用小蘇打粉　Panasonic示警：小心堵塞

下雨天在客廳晾衣？家事達人喊：錯了！5招衣服快速乾爽、不發臭