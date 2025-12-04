眼鏡鏡片戴沒多久就充滿刮痕嗎？日本眼鏡行老闆表示，很多人戴眼鏡最常犯的錯就是「直接乾擦」，細小的灰塵在鏡片上摩擦，就像拿砂紙擦鏡片，讓鏡片充滿刮痕！日本連鎖眼鏡品牌「JINS」也表示，許多人洗澡時會把眼鏡拿進浴室，但這樣做很容易讓眼鏡更快壞！
眼鏡行老闆教洗眼鏡2步驟 延長眼鏡壽命
許多人會天天洗眼鏡，保持鏡片乾淨，但根據日本媒體《FNN》報導，日本眼鏡行老闆坂田賴彥表示，最多人清潔眼鏡犯的錯，就是直接乾擦，鏡片上的灰塵會像砂紙一樣，刮花鏡片，還會加速鏡片鍍膜受損，用濕紙巾擦拭比起用乾紙巾擦還要好。坂田賴彥也分享清潔眼鏡的正確步驟：
第一步：先用清水沖掉鏡片上的灰塵，避免細小灰塵摩擦鏡面。
第二步：以衛生紙或紙巾輕壓吸乾水分，不要用摩擦的方式，也不要讓水自然蒸發乾燥，不然乾掉的水漬會很難用水洗乾淨。
很多人也會使用「洗碗精」來清洗眼鏡，不過坂田賴彥指出，近幾年市面上的洗碗精多為弱酸性或弱鹼性，清潔力過強，很容易破壞鏡片的鍍膜。如果要使用洗碗精清潔，要特別注意是不是「中性洗碗精」，或是用大量清水稀釋後再用。最安全的做法，是使用眼鏡專用清潔液清潔。
眼鏡放浴室是致命傷 不要拿眼鏡布來擦
日本連鎖眼鏡品牌JINS曾表示，專業驗光師建議，洗澡時最好不要把眼鏡放在浴室裡，因為洗澡時的熱水和水蒸氣會加速鏡片表面鍍膜老化，甚至會讓眼鏡出現脫模的情況。鏡片也容易因為熱脹冷縮，讓鏡片產生細微裂痕。
「小周藥師」周本正也分享，最好不要用眼鏡布來擦鏡片，其他的布料也都不要用，因為久了這些布都會累積灰塵，如果拿來擦鏡片，很容易會讓鏡片產生刮痕，建議還是以冷水、中性洗碗精清洗，再以衛生紙吸乾水分。
資料來源：《FNN》、JINS、「小周藥師」周本正
我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人會天天洗眼鏡，保持鏡片乾淨，但根據日本媒體《FNN》報導，日本眼鏡行老闆坂田賴彥表示，最多人清潔眼鏡犯的錯，就是直接乾擦，鏡片上的灰塵會像砂紙一樣，刮花鏡片，還會加速鏡片鍍膜受損，用濕紙巾擦拭比起用乾紙巾擦還要好。坂田賴彥也分享清潔眼鏡的正確步驟：
第一步：先用清水沖掉鏡片上的灰塵，避免細小灰塵摩擦鏡面。
第二步：以衛生紙或紙巾輕壓吸乾水分，不要用摩擦的方式，也不要讓水自然蒸發乾燥，不然乾掉的水漬會很難用水洗乾淨。
眼鏡放浴室是致命傷 不要拿眼鏡布來擦
日本連鎖眼鏡品牌JINS曾表示，專業驗光師建議，洗澡時最好不要把眼鏡放在浴室裡，因為洗澡時的熱水和水蒸氣會加速鏡片表面鍍膜老化，甚至會讓眼鏡出現脫模的情況。鏡片也容易因為熱脹冷縮，讓鏡片產生細微裂痕。
「小周藥師」周本正也分享，最好不要用眼鏡布來擦鏡片，其他的布料也都不要用，因為久了這些布都會累積灰塵，如果拿來擦鏡片，很容易會讓鏡片產生刮痕，建議還是以冷水、中性洗碗精清洗，再以衛生紙吸乾水分。