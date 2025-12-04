來自荷蘭、萌翻全球的可愛Miffy米飛兔70歲了！7-11表示，將自12月10日下午3點起，推出「Miffy70週年紀念」周邊商品，以「實用生活用品」、「療癒配件」兩大主題為開發靈感，推出逾86款周邊商品，其中有22款只有7-11買得到，且最低只要199元起，就可以把可愛米飛兔帶回家。
🟡7-11「Miffy70週年紀念」集點活動
📍活動日期：門市快閃購12月10日15:00起至2025年12月31日(日) 24：00止。單筆消費不限金額報會員手機直接買；集點卡預購，2026年1月1日下午3點起至2月24日 24：00止。會員集滿6點可加價購1款。
7-11「Miffy70週年紀念」周邊商品價格最低從199元起，除了以Miffy繪本中的簡約童趣風格為主，更延續了一貫經典白色miffy為主，首先有以純白色系領軍的收納籃3入組、立體造型存錢筒、不鏽鋼快煮壺、感應垃圾桶及線條防撞行李箱等，從699元到1699元，還有Miffy&Boris餐具系列整組299元。
另外，呼應Miffy家鄉為鬱金香之都荷蘭，還有「miffy鬱金香蕾絲手提包／肩背包」與「miffy花朵蕾絲肩背包」，結合立體花朵圖樣與經典頭像，外出最搶眼；搭配行李箱的絕佳組合「miffy行李收納袋3入組」有三種尺寸讓行李箱視覺整齊劃一，視覺上更添療癒。
妝點房間、租屋處必備「開心米飛擦手巾」、「米飛去郊遊地墊」、「Boris抱米飛絨毛玩偶30公分」以及「皇冠米飛抱枕」等超萌居家商品；卸妝洗臉或休息還能搭配「大臉米飛眼罩」、「立體造型髮帶」使用。小資上班族必買，有實用的「保溫杯」、「繽紛票卡夾」及「桌面旋轉收納盒」。
還有時下最潮流的娃包還有黑格紋、黃格紋2款可選擇，放入Miffy小吊飾成為包包最亮眼配件。同步還有超可愛的「線條大頭肩背包」、「漫遊絨毛背包」。
🟡卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》快閃店 限時進駐中和環球
卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》快閃店即起在新北中和環球購物中心登場，主辦單位表示，不僅規劃六大繽紛莓果系打卡點，還準備近80款系列周邊，包括手搖必備超Q「飲料提袋」、超實用「證件套」等通通有。
還有「流沙杯墊」（售價280元），有可愛小動物們慶祝莓果豐收或騎著草莓龍共四款；還有療癒P助與粉紅兔兔的下午茶或超大聖代等共四款「陶瓷杯墊」，就不用怕桌上留下飲料漬；喜歡喝水的有可愛P助與粉紅兔兔「冷水瓶」（售價280元），每天監督你喝水。
資料來源：7-11
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍活動日期：門市快閃購12月10日15:00起至2025年12月31日(日) 24：00止。單筆消費不限金額報會員手機直接買；集點卡預購，2026年1月1日下午3點起至2月24日 24：00止。會員集滿6點可加價購1款。
7-11「Miffy70週年紀念」周邊商品價格最低從199元起，除了以Miffy繪本中的簡約童趣風格為主，更延續了一貫經典白色miffy為主，首先有以純白色系領軍的收納籃3入組、立體造型存錢筒、不鏽鋼快煮壺、感應垃圾桶及線條防撞行李箱等，從699元到1699元，還有Miffy&Boris餐具系列整組299元。
另外，呼應Miffy家鄉為鬱金香之都荷蘭，還有「miffy鬱金香蕾絲手提包／肩背包」與「miffy花朵蕾絲肩背包」，結合立體花朵圖樣與經典頭像，外出最搶眼；搭配行李箱的絕佳組合「miffy行李收納袋3入組」有三種尺寸讓行李箱視覺整齊劃一，視覺上更添療癒。
還有時下最潮流的娃包還有黑格紋、黃格紋2款可選擇，放入Miffy小吊飾成為包包最亮眼配件。同步還有超可愛的「線條大頭肩背包」、「漫遊絨毛背包」。
卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》快閃店即起在新北中和環球購物中心登場，主辦單位表示，不僅規劃六大繽紛莓果系打卡點，還準備近80款系列周邊，包括手搖必備超Q「飲料提袋」、超實用「證件套」等通通有。
還有「流沙杯墊」（售價280元），有可愛小動物們慶祝莓果豐收或騎著草莓龍共四款；還有療癒P助與粉紅兔兔的下午茶或超大聖代等共四款「陶瓷杯墊」，就不用怕桌上留下飲料漬；喜歡喝水的有可愛P助與粉紅兔兔「冷水瓶」（售價280元），每天監督你喝水。