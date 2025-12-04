我是廣告 請繼續往下閱讀

台大爆發肺結核確診案，多個學生收到接觸、匡列通知，事實上，結核病是國人感染率最高的法定傳染病，一旦發病不但危害自身健康，也會連累家人，造成其他公共衛生的威脅，而根據調查，洗腎病人發病率為一般民眾的23倍，糖尿病友也將近5倍，《NOWNEWS今日新聞》整理相關六大說明，供讀者一次了解。結核菌在肺部會被肉芽組織包覆，免疫力夠時可控制不發病，這種平衡的狀態稱為潛伏結核感染；要診斷是否為潛伏結核感染，可分為結核菌素測驗及丙型干擾素釋放試驗。飛沫與空氣傳染，主要是因為傳染性結核病患者常在吐痰、咳嗽、講話、唱歌或大笑時，產生帶有結核桿菌的飛沫，如不小心吸入患者產生在空氣中的飛沫核，即可能感染，但不經衣服或食器傳染。傳染常發生在與病患同住一室的家人或密切接觸的人。與傳染性病患的接觸時間長短，以及共處的環境是否通風良好，也是影響結核菌傳染的重要因素。最新診斷工具「丙型干擾素釋放試驗」是一種用來診斷是否感染結核病的抽血檢查，新型預防性治療藥物「速克伏」，可提供更多的保護力；速克伏只要服用3個月，比起以往預防性投藥需9個月，可以提升潛伏者用藥的誘因。台中慈濟醫院胸腔內科醫師倪永倫表示，一般會透過胸部X光和驗痰查出結核菌蹤跡，結核病病人只要按規則服藥6個月，多數患者都能痊癒，治癒率可達95％，之後定期追蹤即可。健康人受到結核菌感染後，通常不立即發病，一旦發病症狀為咳嗽超過2週、體重減輕、發燒等。若感染結核菌但尚未發病時，是不會傳染給旁人，稱為潛伏結核感染（Latent tuberculosis infection，LTBI）。結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病，一般人受到感染後一生中約有5－10%機會發病，感染後，首2年內的發病機率最高。一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高。免疫不全病人、糖尿病、肺部纖維化或長期洗腎的人，都屬於肺結核的高危險群，其中，若為年齡在45歲以上糖化血色素大於9.0%，可持健保卡及相關證件到衛生所免費檢驗，在發病前預防性投藥，降低發病風險，也避免發病傳染給他人。