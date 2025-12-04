LINE今(4)日公布「LINE貼圖2025年度榜單」今由NishimuraYuji創作的「LOVE RABBIT-戀愛兔-」與Nagano筆下的「吉伊卡哇」最受矚目，雙雙攻佔「十大原創貼圖」與「五大原創表情貼」榜單，「LOVE RABBIT-戀愛兔-」更一舉拿下「五大原創主題」年度榜首。官方部分「地瓜球」的「表情貼小傢伙」奪下年度冠軍。LINE同時透露，表情回應功能上線後，每月使用「表情回應」的不重複用戶已達940萬，「各種讚」也成為今年聊天室最常見的表情語言。
官方貼圖榜跨界聯名正夯
從LINE官方貼圖的榜單中觀察，國際角色品牌陸續與台灣人氣角色跨界聯名，如「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」是由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉所繪製、三麗鷗與「變種吉娃娃」創作者共同推出「人魚漢頓 x 變種吉娃娃 聯手鬧事動態貼圖」、及三麗鷗與野生喵喵怪創作者胸毛公寓共同推出「大耳狗喜拿與喵喵怪的小日常」與「布丁狗與喵喵怪的貼貼」等聯名貼圖，展現人氣角色不同風格，創造雙倍吸引力，更讓角色觸及不同的用戶群，將觸角推向海外市場。
表情回應每月用戶數940萬
而今年上線的全新「表情回應」功能大獲用戶喜愛！據統計，每月使用「表情回應」的不重複用戶數已達940萬，也同步推升「表情貼」的多元玩法，不論是「單張作為小貼圖傳送」、「加入文字訊息內強調語氣」、「用表情貼做訊息回應」，豐富的使用方式大大激發創意，讓今年的表情貼創作，擁有更多場景運用，以更直覺的方式傳達情緒與反應。LINE貼圖也首度公布：表情貼使用在「表情回應」功能，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」，深刻傳遞肯定的正面情緒。
地瓜球表情貼大受歡迎
廣受社群喜愛，被台灣網友戲稱為「地瓜球」的「表情貼小傢伙(暫定)」，不負眾望奪得「年度官方表情貼」冠軍。 因應全新「表情回應」功能上線，讓「表情貼」持續大放異彩，「年度原創表情貼榜單」競爭激烈。首次入榜的超人氣「吉伊卡哇」與「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」，以活靈活現的表情，讓各種情緒都傳遞到位。第三名則由「實用標籤表情貼」奪下，標籤上的各種文字、數字、符號透過「表情回應」功能，輕鬆傳達重要訊息，。
資料來源：LINE
我是廣告 請繼續往下閱讀
從LINE官方貼圖的榜單中觀察，國際角色品牌陸續與台灣人氣角色跨界聯名，如「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」是由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉所繪製、三麗鷗與「變種吉娃娃」創作者共同推出「人魚漢頓 x 變種吉娃娃 聯手鬧事動態貼圖」、及三麗鷗與野生喵喵怪創作者胸毛公寓共同推出「大耳狗喜拿與喵喵怪的小日常」與「布丁狗與喵喵怪的貼貼」等聯名貼圖，展現人氣角色不同風格，創造雙倍吸引力，更讓角色觸及不同的用戶群，將觸角推向海外市場。
而今年上線的全新「表情回應」功能大獲用戶喜愛！據統計，每月使用「表情回應」的不重複用戶數已達940萬，也同步推升「表情貼」的多元玩法，不論是「單張作為小貼圖傳送」、「加入文字訊息內強調語氣」、「用表情貼做訊息回應」，豐富的使用方式大大激發創意，讓今年的表情貼創作，擁有更多場景運用，以更直覺的方式傳達情緒與反應。LINE貼圖也首度公布：表情貼使用在「表情回應」功能，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」，深刻傳遞肯定的正面情緒。
地瓜球表情貼大受歡迎
廣受社群喜愛，被台灣網友戲稱為「地瓜球」的「表情貼小傢伙(暫定)」，不負眾望奪得「年度官方表情貼」冠軍。 因應全新「表情回應」功能上線，讓「表情貼」持續大放異彩，「年度原創表情貼榜單」競爭激烈。首次入榜的超人氣「吉伊卡哇」與「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」，以活靈活現的表情，讓各種情緒都傳遞到位。第三名則由「實用標籤表情貼」奪下，標籤上的各種文字、數字、符號透過「表情回應」功能，輕鬆傳達重要訊息，。