好市多台中第3店選址又有新進展了！台中市長盧秀燕今（4）日證實，位於西屯區的「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案已順利通過審議，外界視此地為極具潛力的好市多第三間台中店預定地。不過，好市多僅表示「會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作，推動後續作業」，未證實確定落腳台中西屯區。
台中市府今（4）日清晨發布新聞稿指出，市都委會已於前日通過「台中精機廠股份有限公司遷廠」都市計畫變更案，後續將提報內政部都委會審議。外界普遍認為，該地極有可能成為美式賣場 Costco 在台中的第三處據點，未來若順利落地，可望為海線地區挹注強勁經濟動能並帶來更多就業機會。
不過，好市多官方尚未證實是否選定該址，僅回應表示「好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。」
不過台中市長盧秀燕上午列席市議會前回應證實，「好市多確實透過地主向市府提出第3店用地審查。」她指出，該地位於大肚山科技走廊，是台灣大道通往海線的重要交通節點與門戶。不過她也強調，案件尚未定案，除了市府審查外仍需送內政部審議，「我們可以證實確有其事，但最後仍需由好市多正式對外宣布。」
據了解，好市多台中一店位於南屯區，營業額高居該集團全球第一；台中二店落腳北屯區，成績同樣亮眼。如今第三店選址傳出位於西屯區，也引發海線議員陳廷秀不滿。他在議會提出緊急動議表示，原本以為新店將設在海線，才能真正帶動地方發展，如今說法卻與當初期待大相逕庭。
對此，盧秀燕回應，該案目前是由好市多透過地主提案，市府僅被動審查，至於業者是否仍會提出其他選址方案，目前尚不明朗。
