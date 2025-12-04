我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳都靈（如圖）被指稱是「于朦朧第二」，傳出死訊震驚各界。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）

陳都靈傳遇害死訊！發聲：照顧好自己

▲陳都靈（如圖）化身性感女警賣萌，容顏白皙透亮，氣色紅潤。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）

中國男星于朦朧墜樓身亡命案，真相成謎掀起滔天巨浪，如今另一中國女星陳都靈也被牽連，遭靈媒預警綁架、獻祭等，整個人身心受到嚴重折磨，最終在礦區遇害，引發譁然，不過昨（3）日陳都靈的官方社群有了動態，見她扮裝露面，對著鏡頭賣萌，氣色及狀態頗佳，並留言喊話粉絲：「最近又降溫了，大家要穿暖、吃飽，照顧好自己！」似乎並非外傳那般發生意外。陳都靈昨透過社群微薄工作室分享近況，扮成話題電影《動物方城市2》中的角色「Judy」，化身性感女警賣萌，容顏白皙透亮，氣色紅潤，面對鏡頭陳都靈淺淺微笑，亮麗程度逼人。陳都靈藉此與粉絲喊話，「最近又降溫了，大家要穿暖、吃飽，照顧好自己！」工作室也同步上傳這組甜美寫真：「是誰被兔子警官陳都靈逮捕啦？是我！是我！就是我。」十分可愛。陳都靈動向備受關注，起源因美國靈媒Kandis Starr指出，陳都靈在啟皓藝術館被強行灌藥，將於明日遭到獻祭，另一位靈媒Deborah MacDonald，11月30日聲稱，她幫陳都靈通靈後，感應到她情況不好，綁架者把陳都靈的掙扎當成娛樂，把過程拍成影片直播，在暗網上兜售牟利。而上月，網路流傳1段疑似陳都靈的詭異直播影片，影片出現毆打聲與疑似陳都靈的喊叫聲，部分網友透過臉部細節比對，認為陳都靈已遭囚禁，盛傳目前有2位替身為其在公開場合活動，針對「陳都靈被控制和毆打」、「假陳都靈做聲帶手術」種種謠言及誹謗，陳都靈已請律師提告。