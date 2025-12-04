我是廣告 請繼續往下閱讀

第33屆東南亞運動會（東運會）下週將在曼谷與春武里府登場，照理說應是泰國睽違18年再度展現主辦實力的高光時刻，卻因宣傳失能、設施延誤與財務紛爭而蒙上陰影。更雪上加霜的是，泰國近期面臨政局不穩與泰柬邊境緊張升溫，使體育盛事還沒開場就已風雨飄搖。根據《民族報》報導，今年東運會是「史上最冷清的一屆」，許多泰國民眾甚至不知道賽事即將登場，相關宣傳在社群與大眾媒體上都顯得薄弱。這種「無感」氛圍，與2013年緬甸、2017年馬來西亞等屆熱鬧的造勢形成鮮明對比。國際體育觀察人士也指出，東南亞運動會通常是各國展現民族自信的舞台，但泰國此次後勤與行銷都明顯失準。原定負責開閉幕式的創意團隊因政府在9月更迭後遭撤換，新團隊只剩約兩個月準備時間。原藝術總監魯安格里特透露，泰柬邊境武裝衝突爆發後，政府緊縮預算，開閉幕式規模被迫縮減，籌備方向一改再改。場館進度同樣落後預期，包括游泳池與部分比賽場館仍在最後衝刺。兩週前泰國南部爆發的嚴重洪災，更迫使原訂在宋卡府舉辦的項目緊急移往曼谷與春武里府，顯示後勤調度壓力極大。類似問題在過去區域賽會也曾發生，例如2019年菲律賓東運會便因場館建設延宕受批，不少泰國網友直接拿來比較，直言：「泰國這次做得更糟」。運動員補貼問題也讓泰國形象受損。羽球名將李美妙為了抗議補貼被削減，一度宣布退賽；拳擊隊管理層亦爆料，協會遲遲未發補助，有選手已數月未收到任何款項。泰國體育界人士指出，補貼爭議並非首次，反映出泰國體育體系長年存在治理缺失。柬埔寨上週宣布因「安全疑慮」退出八項比賽，需要重新調整賽程。近期兩國在邊境爆發地雷事件、互相指責違反停火協議，使雙邊關係急速升溫。分析認為，柬埔寨此次退賽正與此背景密切相關。對外界質疑，兼任組委會主席的旅遊與體育部長阿他功堅稱泰國「準備充分」，但承認宣傳力度不足。他呼籲民眾相信開幕當天會展現泰國的能力與誠意。泰國政府估計，東運會可帶來約150億泰銖（約新台幣130億元）經濟效益，盼藉此刺激低迷的旅遊相關收入。本屆東運會設50項正式比賽、外加空中運動、飛盤、拔河的表演賽，以及綜合格鬥的附加賽，共將頒出574面金牌。然而在準備工作滿布裂縫以及周邊政治環境不穩的情況下，這場本該凝聚國家的運動盛會，能否順利重拾民眾關注與信心，仍有待觀察。