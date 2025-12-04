我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國終於鬆綁沿行半世紀的午後禁酒令。原本從下午2點到5點不能買酒的規定，從本週起試行開放180天，民眾可在上午11點至午夜購買啤酒、葡萄酒與烈酒，被視為年底觀光旺季的一大助力，尤其對酒吧、便利商店與夜生活產業都是利多。然而，在酒駕事故長期居高不下、地方政府與醫界憂心的情況下，這項政策也引發是否會衝擊交通安全的新討論。放寬措施正式刊登在王室公報後生效，是自1972年軍政府時期首次對下午禁酒時段進行全面鬆綁。當年設禁是為了防止公務員「上班偷喝」，但副總理宋蓬（Sophon Saram）坦言，50年前的邏輯已不合時宜。泰國衛生部長巴塔納（Pattana Promphat）也表示，新的規定「更貼近當前社會的需求」。修法後，民眾購買酒類的時間統一為上午11點至午夜，夜店與酒吧顧客則可續飲到凌晨1點。外界普遍認為，這項鬆綁與泰國政府近年積極搶攻觀光市場有關。泰國旅遊局預估，2024年底至2025年初的跨年與節慶檔期，外籍遊客上看3000萬人次，放寬販售時段有助提升消費。但觀光業者也提醒，旅客常因午後禁酒規定感到困惑，新規有助改善旅遊體驗。儘管佛教五戒之一禁止飲酒，使泰國至今仍在宗教節日全面禁酒。但WHO資料也顯示，泰國酒精消費量在亞洲名列前茅，象牌（Chang）、勝獅（Singha）、豹王（Leo）等本土啤酒更是國民日常。泰國警方統計顯示，2019至2023年間，酒駕造成的死亡人數逼近3.3萬人；WHO更將泰國列為全球道路交通死亡率排名16高的國家，引發醫界擔心延長飲酒時間會加劇急診負擔。實務面上，午後禁酒過去也常被視為「形同虛設」。曼谷、清邁等觀光城市的飯店、機場與部分娛樂場所早有例外規範，小商家亦常以拉下鐵門、暗中販售方式規避取締。疫情期間，泰國為遏止群聚，更曾在多個府實施全面禁酒，凸顯酒精政策隨公共衛生情勢擺盪的特性。目前，泰國政府已成立專責委員會，未來半年將評估政策是否導致交通事故、醫療負擔或社會秩序變化，並在180天試行期結束後決定是否永久取消這項53年的禁酒規定。泰國內部對此仍呈現「促進經濟」與「維護公共安全」並存的拉鋸，政策走向仍待觀察。