日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士內野手清宮幸太郎今（4）日憑藉本賽季的穩定表現，成功獲得「加薪」的肯定，年薪由本季的8000萬日圓一舉突破億圓大關，年薪約為逾1億日圓（約合新台幣2016萬元）。清宮幸太郎本人也證實達到了，此外他也喊出下賽季晉升「億元男」後的目標就是30轟。清宮幸太郎在2017年以備受矚目的「火腿第一指名」之姿進入日本職棒，歷經9個賽季的磨練與掙扎，終於達成1億日圓年薪的里程碑。回想起2021年曾面臨完全沒有在一軍出賽的低潮期，清宮幸太郎坦言如今能簽下大約心情複雜，並沒有過度興奮，反而語氣略帶自嘲地說：「有種『終於啊……』的感覺。確實是來得太慢了，雖然我認為這是能證明一個選手價值的事，因此感到高興，但感覺現在只是個開始。」本賽季清宮幸太郎繳出極具代表性的成績單，總共出賽138場，敲出聯盟第二高的143支安打，兩項數據皆為隊內之冠。同時，他擊出本季累積12轟，已經是連續四年達到雙位數全壘打，並以65分打點刷新個人生涯新高。他總結道：「能夠一整年持續作為主力出賽，這一點對我來說非常好。」展望來季，清宮幸太郎將目標鎖定在「長打量產」，並盼自己能將火力提升至30轟。他以隊友雷耶斯（Moises Sierra）本季的32轟為榜樣，堅定地表示：「今年摩爾（雷耶斯）打了32支，如果我也能打出30支全壘打，那麼我們能贏下的比賽肯定會增加。如果大家都能打出更多長打，我們絕對能夠拿下優勝。長打量產將是奪冠的鑰匙。」