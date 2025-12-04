我是廣告 請繼續往下閱讀

《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌入住大安區豪宅，室內空間近70坪、規劃4至5房，房子總價驚人，光是每個月管理費就超過1萬3000元，對比黃國昌長期高喊「居住正義」，相當諷刺。對此，黃國昌今（4）日表示，他2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子。針對遭爆料搬進北市豪宅，黃國昌今日在立院受訪表示，「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」2026新北選戰，台北市副市長李四川表態，若國民黨要有初選，他會去登記，更強調「沒有什麼他出來誰就要讓誰，原則上就是用民調處理，新北市民表達意願是我要承擔，我就會承擔！」對此，黃國昌回應說，李四川是讓人敬重的長輩，他表態參加國民黨初選，對國民黨是好事，接下來國民黨提名，或是徵召相關程序就尊重他們黨內程序。