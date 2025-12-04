NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月5日繼續進行，該日有5場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士客場挑戰費城76人的比賽。勇士目前拿下11勝11敗，暫居西區第8，76則是拿下11勝9敗，暫居東區第9，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
金州勇士（11勝11敗）vs 費城76人（11勝9敗）
比賽地點：富國銀行中心
比賽時間：台灣時間12月5日（五）上午08：00
✅ 勇士觀戰焦點：柯瑞持續缺陣、誰能扛起球隊
勇士上一場不敵雷霆，而柯瑞（Stephen Curry）因傷仍未歸隊，團隊狀態低迷的情況下，在柯瑞缺陣的情況下，勇士能否有其他球員跳出頂替火力，成為此戰關鍵，而板凳球員能否維持上一場的火力，也將左右戰局。
觀戰重點：
✅ 76人觀戰焦點：馬克西一枝獨秀、76人團隊能否打出火力
76人本季馬克西（Tyrese Maxey）成為球隊核心，隨著喬治（Paul George）歸隊也為球隊提供更多火力，在恩比德（Joel Embiid）持續缺陣的情況下，卓蒙德（Andre Drummond）成為球隊禁區主力，本季也繳出不錯的表現，成為76人本季另一個亮點，就看對上勇士的比賽團隊能否打出火力。
觀戰重點：
🏀NBA賽程（台灣時間12/5）
08：00 勇士VS76人
08：00 巫師VS塞爾提克
08：30 籃網VS爵士
08：30 暴龍VS湖人
09：00 灰狼VS鵜鶘
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：08:30 LIVE 暴龍 VS 湖人
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽地點：富國銀行中心
比賽時間：台灣時間12月5日（五）上午08：00
✅ 勇士觀戰焦點：柯瑞持續缺陣、誰能扛起球隊
勇士上一場不敵雷霆，而柯瑞（Stephen Curry）因傷仍未歸隊，團隊狀態低迷的情況下，在柯瑞缺陣的情況下，勇士能否有其他球員跳出頂替火力，成為此戰關鍵，而板凳球員能否維持上一場的火力，也將左右戰局。
觀戰重點：
- 板凳火力能否維持？
- 巴特勒能否扛起球隊？
- 團隊戰力能否抵擋76人？
✅ 76人觀戰焦點：馬克西一枝獨秀、76人團隊能否打出火力
76人本季馬克西（Tyrese Maxey）成為球隊核心，隨著喬治（Paul George）歸隊也為球隊提供更多火力，在恩比德（Joel Embiid）持續缺陣的情況下，卓蒙德（Andre Drummond）成為球隊禁區主力，本季也繳出不錯的表現，成為76人本季另一個亮點，就看對上勇士的比賽團隊能否打出火力。
觀戰重點：
- 馬克西能否再繳全明星身手？
- 喬治能貢獻多少火力？
- 禁區能否打爆勇士？
🏀NBA賽程（台灣時間12/5）
08：00 勇士VS76人
08：00 巫師VS塞爾提克
08：30 籃網VS爵士
08：30 暴龍VS湖人
09：00 灰狼VS鵜鶘
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：08:30 LIVE 暴龍 VS 湖人
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。