NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月5日繼續進行，該日有5場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士客場挑戰費城76人的比賽。勇士目前拿下11勝11敗，暫居西區第8，76則是拿下11勝9敗，暫居東區第9，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

金州勇士（11勝11敗）vs 費城76人（11勝9敗）

比賽地點：富國銀行中心

比賽時間：台灣時間12月5日（五）上午08：00

 勇士觀戰焦點：柯瑞持續缺陣、誰能扛起球隊

勇士上一場不敵雷霆，而柯瑞（Stephen Curry）因傷仍未歸隊，團隊狀態低迷的情況下，在柯瑞缺陣的情況下，勇士能否有其他球員跳出頂替火力，成為此戰關鍵，而板凳球員能否維持上一場的火力，也將左右戰局。

觀戰重點：

  1. 板凳火力能否維持？
  2. 巴特勒能否扛起球隊？
  3. 團隊戰力能否抵擋76人？

76人觀戰焦點：馬克西一枝獨秀、76人團隊能否打出火力

76人本季馬克西（Tyrese Maxey）成為球隊核心，隨著喬治（Paul George）歸隊也為球隊提供更多火力，在恩比德（Joel Embiid）持續缺陣的情況下，卓蒙德（Andre Drummond）成為球隊禁區主力，本季也繳出不錯的表現，成為76人本季另一個亮點，就看對上勇士的比賽團隊能否打出火力。
觀戰重點：

  1. 馬克西能否再繳全明星身手？
  2. 喬治能貢獻多少火力？
  3. 禁區能否打爆勇士？

🏀NBA賽程（台灣時間12/5

0800 勇士VS76

0800 巫師VS塞爾提克

0830 籃網VS爵士

0830 暴龍VS湖人


0900 灰狼VS鵜鶘


📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：08:30 LIVE 暴龍 VS 湖人

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

