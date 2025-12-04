我是廣告 請繼續往下閱讀

板凳火力能否維持？ 巴特勒能否扛起球隊？ 團隊戰力能否抵擋76人？

馬克西能否再繳全明星身手？ 喬治能貢獻多少火力？ 禁區能否打爆勇士？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月5日繼續進行，該日有5場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士客場挑戰費城76人的比賽。勇士目前拿下11勝11敗，暫居西區第8，76則是拿下11勝9敗，暫居東區第9，比賽地點：富國銀行中心比賽時間：台灣時間12月5日（五）上午08：00塞爾提克08爵士08湖人09鵜鶘📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：08:30 LIVE 暴龍 VS 湖人NBA League Pass、Line Today。