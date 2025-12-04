我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳姓男子疑似認識該名員警指定其偵辦，更爆出事發當時到場的5名員警均無配槍。（圖／翻攝畫面）

台北市中山分局長春派出所10月底偵辦一起誘捕詐騙車手案，聯手被害的50歲陳姓男子以面交300萬的方式埋伏逮車手。怎料，過程中不僅300萬直接被搶走，就連在場員警也遭到嫌犯攻擊，造成2名員警受傷。事發至今相隔一個多月，如今爆出陳男疑似認識承辦員警，跨區指定該名員警偵辦。而在事發當天更傳出，在場的5名員警均未配槍，誘捕車手演變成搶劫案。據《鏡報》報導，陳姓男子明明在新北市面交遭詐，卻特別找跑到台北市的中山分局長春派出所報案，並指定其中一名員警偵辦，兩人疑似熟識才會跨區報案。而警方當時建議陳男使用玩具鈔票，但陳男堅持使用真鈔。此外，在誘捕當天一共出動5名員警，但這5名員警均未配槍，不僅被搶了300萬，還遭到亂棒狂毆。事發後，該名承辦員警已被調至其他派出所，也將不再參與後續偵辦。回顧這起事件，這名陳姓男子日前在網路上投資虛擬貨幣，過程中疑似遭到詐騙向警方報案。陳男便假藉再投資300萬協助警方誘捕，陳男相約車手進行面交，警方埋伏逮到一名17歲的蒲姓車手。而同夥見狀後，持棍棒及刀械攻擊警方，並趁亂搶救300萬現金後開車逃離。經警方調查發現，嫌犯將300萬迅速分贓、揮霍，目前僅追回78萬1600元，另涉案的13人被依強盜、搶奪及組織等罪移送偵辦。