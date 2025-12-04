我是廣告 請繼續往下閱讀

在戰火、貧窮與治理崩壞交織下，緬甸非法罌粟經濟正全面回潮。聯合國最新報告揭露，今年罌粟種植面積暴增17%，攀至近十年新高。專家警告，在阿富汗嚴格禁罌粟後，全球鴉片供應重心正快速轉向緬甸，若任其發展，不僅將加深內戰資金鏈，更可能推動毒品流入印度、孟加拉等鄰國，演變成區域性安全危機。根據《路透社》報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）指出，緬甸罌粟種植今年擴大至5萬3100公頃，遠高於2024年的4萬5200公頃，是近年罌粟經濟「全面復甦」的明顯證據。UNODC東南亞與太平洋代表項志（Delphine Schantz）表示，緬甸正處在「關鍵時刻」，高額回報和政局混亂讓非法種植迅速擴張，未來仍有進一步擴大的可能性。自2021年軍方政變後，緬甸政局持續動盪，全國武裝抵抗四起，大片農村陷入政府失能狀態。國際研究機構指出，罌粟種植往往在「治安真空」與「經濟崩塌」並存的地區成長，例如撣邦與欽邦多年來皆是武裝勢力盤據之地，加上農民缺乏合法收入來源，種罌粟成了「最穩定的現金作物」。UNODC報告顯示，今年撣邦東部種植量最高增加32%，欽邦也增加26%，南撣邦依舊是核心產區，占全國總面積44%。這些地區同時是近期「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）與軍政府激烈交戰的前線，外界普遍認為，武裝組織靠非法毒品稅收支撐戰事，軍政府亦被指在部分區域默許甚至參與毒品經濟，以維繫權力結構。調查首度在與印度接壤的實皆省北部發現552公頃罌粟，代表種植版圖正往西北延伸。印度《今日印度》（India Today）分析指出，該地帶近年已成為跨境武裝團體與毒販通道，罌粟擴散恐進一步加深印度東北邦已有的毒品與治安問題。孟加拉部分地區也回報海洛因查獲量上升，反映緬甸高產量開始「外溢」。除了戰事因素，全球市場變化也推動此波擴張。自塔利班2022年宣布禁罌粟後，阿富汗鴉片產量驟減高達95%，導致全球價格飆漲。研究指出，緬甸鴉片價格自2020年以來幾乎翻倍，使農民更願意冒險種植，毒梟也積極擴張供應鏈，填補阿富汗留下的巨大市場缺口。緬甸軍政府目前正準備於12月28日舉行飽受質疑的大選，但內戰與治理危機未見緩和。軍政府發言人對UNODC報告並未回應。國際專家普遍認為，在政治解方出現之前，罌粟經濟恐將繼續支撐衝突循環，使緬甸更深陷毒品、戰爭與貧窮的惡性循環，也讓整個區域面臨更大的跨境毒品威脅。